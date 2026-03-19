自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑粉邊罵邊買？ 陳沂揭「被出征真相」力挺鍾明軒

陳沂（右）發聲力挺鍾明軒！（翻攝自臉書、IG）陳沂（右）發聲力挺鍾明軒！（翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日因拍YT影片自曝沒業配可接的窘境，引發網路正反兩極議論，同為KOL網路社群名人的陳沂，傍晚稍早在臉書發文力挺鍾明軒，提到自己以前也被曾雞排妹、四叉貓發動過「退讚抵制」，甚至列出兩百多個業配廠商名單，結果她反而因此「出圈」，業配生意變得更好。她發文寫道：「黑粉雖然討厭我，但還是會買我推薦的東西，因為很好用。」

陳沂覺得鍾明軒這次會受重創是因為「太紅了」，讓廠商考慮層面較多、壓力太大所以才切割他。最後她留下一句：「當你問心無愧，就不需要為了世界的惡意懲罰自己。」

陳沂發文寫下： 

鍾明軒不說，我都以為他業配超滿的，只是不想接而已。

因為我其實也有被抵制過，惹到雞排妹跟四叉貓都有過。

他們甚至列出所有我的業配廠商，當時就多達快兩百個，我才發現原來我生意這麼好喔～

但反正也沒影響到我業配，可能還幫我出圈了，因為後來開始有黑粉罵我的時候會說，我真的很討厭怎樣陳沂，但她介紹的什麼什麼很好用。

所以我真心以為鍾明軒不受影響。

沒想到他被那些惡意造謠重創！

但這跟紅的程度也有關吧？

鍾明軒比我紅太多了，那出征力道自然也是天差地別的，有些廠商會怕也是合理。

雖然我是不知道他究竟做了什麼傷天害理的事。

只是去中國旅遊就需要被炎上嗎？

沒事，我也不知道我為什麼要被抵制。

被雞排妹惡意公布電話明明就是受害者啊！

反對四叉貓沒有人性的言論，我也認為自己做得很正確。

當你問心無愧，就不需要為了世界的惡意懲罰自己。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中