黑粉邊罵邊買？ 陳沂揭「被出征真相」力挺鍾明軒

陳沂（右）發聲力挺鍾明軒！（翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日因拍YT影片自曝沒業配可接的窘境，引發網路正反兩極議論，同為KOL網路社群名人的陳沂，傍晚稍早在臉書發文力挺鍾明軒，提到自己以前也被曾雞排妹、四叉貓發動過「退讚抵制」，甚至列出兩百多個業配廠商名單，結果她反而因此「出圈」，業配生意變得更好。她發文寫道：「黑粉雖然討厭我，但還是會買我推薦的東西，因為很好用。」

陳沂覺得鍾明軒這次會受重創是因為「太紅了」，讓廠商考慮層面較多、壓力太大所以才切割他。最後她留下一句：「當你問心無愧，就不需要為了世界的惡意懲罰自己。」

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陳沂發文寫下：

鍾明軒不說，我都以為他業配超滿的，只是不想接而已。

因為我其實也有被抵制過，惹到雞排妹跟四叉貓都有過。

他們甚至列出所有我的業配廠商，當時就多達快兩百個，我才發現原來我生意這麼好喔～

但反正也沒影響到我業配，可能還幫我出圈了，因為後來開始有黑粉罵我的時候會說，我真的很討厭怎樣陳沂，但她介紹的什麼什麼很好用。

所以我真心以為鍾明軒不受影響。

沒想到他被那些惡意造謠重創！

但這跟紅的程度也有關吧？

鍾明軒比我紅太多了，那出征力道自然也是天差地別的，有些廠商會怕也是合理。

雖然我是不知道他究竟做了什麼傷天害理的事。

只是去中國旅遊就需要被炎上嗎？

沒事，我也不知道我為什麼要被抵制。

被雞排妹惡意公布電話明明就是受害者啊！

反對四叉貓沒有人性的言論，我也認為自己做得很正確。

當你問心無愧，就不需要為了世界的惡意懲罰自己。

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