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鮮肉男團暴雷了！出道首辦專場「請大家吃冰淇淋」

ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕從《原子少年2》出道的人氣男團ARKis，由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、Mikey、李東翰及李定組成，8人將於5月9日Legacy TERA舉辦出道後首場專場演唱會《ARKis末日方舟：新世紀》（ARKpocalypis : Era One），團員提前劇透，演唱會當天將首度帶來新歌演出，大家也正為了個人表演橋段密集準備中。

首次舉辦專場演唱會，對ARKis來說意義格外重大，無論是舞台規模、視覺設計或表演內容都全面升級，並首度安排每位成員的Solo舞台。黃崇峻坦言壓力不小，「希望Kiss們能真的享受現場氛圍。」鄭彫秦則笑說，這次演唱會和過去最大不同就是「我們是來炸場的」，期待能和台下有更多互動。

ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）

談到個人表演橋段，團員們也小小劇透。黃崇峻希望把自己的Solo舞台打造成像「派對」一樣的氛圍；禾雁凱神秘表示，自己的表演會展現長時間累積的成果，「說不定還會請大家吃冰淇淋，再說下去就太明顯了。」

Alex也分享，這次舞台可以看到團員們不同的挑戰與突破，「有些成員會帶來自己的作品，有些人會學習新的技能，也有人會把隱藏很久的大招拿出來。」李東翰則為演唱會準備了全新的才藝，「算是把內心深處的一部分拿出來分享，是一個很大的挑戰。」而忙內李定與鄭彫秦則為了保留驚喜感，不願多透露細節。

ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）ARKis專場驚喜連發。（量籽計畫提供）

Vin也提到，新歌部分花了很多心思製作，風格與以往相當不同，甚至連出場方式都值得期待；Mikey則透露，自己準備了不只1首自創曲，並特別請老師編排全新的舞蹈，希望透過舞台呈現更完整的創作能量。

隨著演唱會進入倒數準備期，ARKis全力投入排練，同時展開體態與飲食管理。《ARKis末日方舟：新世紀》演唱會門票將於3月21日中午12點於拓元售票系統正式開賣，更多資訊可關注ARKis以及量籽計畫官方社群。

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