鍾明軒「賣慘」搏抖內！ 遭抓包「那不是2萬9的愛馬仕抱枕嗎？ 」

鍾明軒YT拍片描述自己沒業配竟收到不少抖內，被網友揪出沙發上正躺著一個價值2.9萬的名牌抱枕。（翻攝自TY）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自稱「國際美人」的網紅鍾明軒，這兩年因密集飛往中國旅遊拍片，曾引發一波爭議與論戰，前天他在YT影片宣稱自己「陷入財務危機」，甚至霸氣高喊「老娘不想輸！」

鍾明軒的H牌抱枕，正面美照。（翻攝自TY）

一番淒苦真心話，吸引一票粉絲抖內金額想幫「美人」解困。沒想到，有眼尖網友立刻抓包，認出鍾明軒沙發上的愛馬仕抱枕，一顆售價竟高達2.9 萬，建議他可以先節約過生活，並將一些過去揮霍的東西拿去變賣。

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鍾明軒也曾揹著愛馬仕包被拍到。（翻攝自網路）

鍾明軒在YT留言區寫下，自己已經好一陣子沒有接到業配，覺得一直以來似乎都是苦難的，「或許當我真的把自己困難的點說出來，不再逞強，不再硬撐時，我會過得更加舒服。」

不少「脆友」忍不住發文開酸鍾明軒「賣慘」搏抖內的行為不可取，甚至有網友回溯鍾明軒過也曾揹著一只價值16萬的愛馬仕包騎單車逛大街的新聞，真心勸他，如果真的覺得生活難以維持，不妨先退租台北市區套房，並把過去揮霍的東西拿去變賣，直指鍾美人的行為就像「好日子當頭時，錢像大風刮來，闊綽出手不懂收斂，等到風光不再而生活困頓才怪社會無情…」挖苦鍾明軒，認為他的故事可以上《台灣啟示錄》了，警世意味深厚。

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