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娛樂 音樂

吳青峰深情擁抱「真愛」 靈魂伴侶曝光原來是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王吳青峰於上週末連續兩場擔任李宇春「皇后與夢想」巡迴演唱會嘉賓，更在第二晚首唱為她量身打造的全新歌曲《春雨裡》。吳青峰笑說，原本只是單純想寫首新歌送給好友，在演唱會上唱一唱，沒想到李宇春「把事情搞大」，在極短時間內決定錄製成合唱單曲並上線發行。

李宇春與吳青峰驚喜合唱新歌。（哈里坤的狂歡提供）李宇春與吳青峰驚喜合唱新歌。（哈里坤的狂歡提供）

吳青峰創作的《春雨裡》別具巧思，歌名正是「李宇春」倒念，而副歌中的「風輕舞」則暗藏吳青峰的諧音。李宇春在演唱會感性透露，2月初收到歌詞時瞬間落淚，當下決定一字不改，直言：「要多麼用心的人，才會用對方的名字寫歌。」兩人在首唱後相視而笑又同時落淚，全場觀眾也跟著熱淚盈眶，網友紛紛留言：「吳青峰不會讓你倒下」、「春雨裡，風輕舞」、「神仙友誼」、「才華加友情，青春真無敵」。

吳青峰與李宇春私下交情極深。（哈里坤的狂歡提供）吳青峰與李宇春私下交情極深。（哈里坤的狂歡提供）

自7年前以《作為怪物》展開音樂合作以來，吳青峰與李宇春私下交情深厚，百忙之中仍會抽空相約吃飯。兩人在2023年「週末愉快」演唱會合體時，更互稱彼此是「轉圈圈的Soul Mate」。

吳青峰曾感性表示，「春春」是會認真對待每一句話的真心好友。這次相隔3年再度同台，兩人一見面便熱情擁抱，他才笑說沒想到這段緣分這麼快就能「續杯」，李宇春則妙回：「會第二次光臨同一家餐廳，才是真愛！」引發全場尖叫。兩人在台上激盪出強大火花，合唱彼此喜愛的《太空》與《惡鳥》，既默契十足又不忘互相鬥嘴，笑稱最怕一不小心就「搞砸對方的歌」，在感性與玩笑之間展現深厚情誼。

吳青峰深情擁抱李宇春。（哈里坤的狂歡提供）吳青峰深情擁抱李宇春。（哈里坤的狂歡提供）

更驚喜的是，這段緣分隔天「再度續杯」。吳青峰連續兩晚現身，一上台便幽默喊：「好久不見！一天沒見了啊！」李宇春笑稱自己是「花痴」，吳青峰聽了秒回：「你這不是花痴，是純情。」笑鬧之餘，他話鋒一轉直問：「是什麼樣的靈感，讓你連續兩天找同一個人當嘉賓？」李宇春坦承自己「膽大妄為」，原以為嘉賓只有一場額度，直到看到齊豫連續四場邀請青峰，才讓她靈機一動再度邀約，讓吳青峰聽了感動回應：「因為你是我的真愛。」

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