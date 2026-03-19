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娛樂 電視

MAX目睹好友自我了結！崩潰大哭演技炸裂 陳漢典大讚：看到年輕時的我

温昇豪飾演最終大魔王。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）温昇豪飾演最終大魔王。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創戲劇推理實境《百分之一相對論》熱度衝破天際，蟬聯LINE TV 奪冠，上週播出《梅花梅花幾月開》最終章，大魔王身分竟是温昇豪飾演的「羅偉主任」，因記憶抽取延伸出新本體。導演郭方儒透露，該單元特意剪成四集，就是為了讓温昇豪細膩詮釋「對惡的懲罰」。隊長陳漢典大讚温昇豪演技自帶安全感，連重看兩次的探員本本也驚嘆劇情太燒腦，至今才看懂複雜的宇宙觀。

男團FEniX隊長MAX演技炸裂逼哭全網。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）男團FEniX隊長MAX演技炸裂逼哭全網。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

本集另一大哭點是飾演高中版羅偉的新人MAX，目睹好友張揚（陳廷軒飾）因受不了霸凌而自我了結，在鏡頭前崩潰大哭。渲染力十足的演技被網友封為「影帝級對手戲」，甚至讓陳漢典自嘲：「像看到年輕時的我。」此外，飾演酷帥訓練官的孫沁岳也分享，為了瞞住好友黃偉晉與梁以辰，私下聚會都得裝傻「聽不懂」，成功在錄影現場嚇壞眾人，他更自豪造型中「刀疤左眼」的帥氣設計。

孫沁岳飾演訓練官大讚角色造型。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）孫沁岳飾演訓練官大讚角色造型。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

梁以辰挑戰從影最大任務，嚇到崩潰腿抖。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）梁以辰挑戰從影最大任務，嚇到崩潰腿抖。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

實境秀的真實人性也在任務中表露無遺，梁以辰因嚴重懼高，在跳樓任務前雙腿發抖大哭，甚至崩潰怒喊：「我寧願躺蟑螂堆也不要跳！」原本好友黃偉晉還在旁裝怕安慰，結果下一秒竟轉頭秒跳，讓梁以辰氣得爆料這段「假面友誼」。

隊長陳漢典帶領探員們成功完成任務。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）隊長陳漢典帶領探員們成功完成任務。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

隨著單元完結，本週將重製試播集《川弜築舍失蹤事件》，除了製作規格全面調光升級，更請出許效舜、苗可麗坐鎮，陳漢典預告將有「大量殭屍」出沒，挑戰實境節目恐怖天花板。

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