粿王婚外情風波隔4個月罕露面！廣澤宮賴銘偉吐露「廟方心聲」

王子（左起）、毛弟和粿粿年初六現身廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「王子」邱勝翊與粿粿去年10月爆出婚外情風波，雙雙暫別演藝圈，農曆大年初六兩人和毛弟被目擊一同現身桃園大溪鳳山寺廣澤宮參拜，也是「粿王」沉寂4個月後首度被拍到現身，掀起討論。對此，賴銘偉今出席音樂劇《老闆，來碗陽春麵！》重啟記者會，因他身為廣澤宮宮主，被問此事，他顯然有備而來，他說廟方對所有信眾一視同仁，「任何人都可以來，我們都是一個開放的空間，不會過問任何人的事情」。

賴銘偉今出席音樂劇《老闆，來碗陽春麵！》重啟記者會，右為葉全真。（記者陳奕全攝）

當天廟會活動中，粿粿擲出聖筊、領到象徵好運的「乖乖」，王子則擲出笑筊。賴銘偉指出平時接觸許多前來參拜的民眾，大家多半是在人生遇到困難或挫折時，選擇到廟裡尋求心靈上的安定，「他們會來分享自己的狀況，但我們不會介入，只是站在祝福與鼓勵的角度，就像醫生看診，不會過問病人的私事。」

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至於參拜的信眾若身陷官司或風波，是否也能向文昌帝君祈求保佑？賴銘偉認為拜拜並非投機取巧，「重點是安定心情，你平常不認真，再好的運氣都沒用。」他也補充文昌帝君象徵文運與智慧，無論是簽約、寫劇本或處理文件，都與「用筆」相關，因此在面對各種人生難題時，透過信仰尋求安定與療癒，才是最重要的。

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