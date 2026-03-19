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娛樂 最新消息

方志友楊銘威爆11年婚變！郎祖筠吐「不意外」鬆口感情真相

郎祖筠今出席春河劇團音樂劇《老闆，來碗陽春麵》重啟記者會。（記者陳奕全攝）郎祖筠今出席春河劇團音樂劇《老闆，來碗陽春麵》重啟記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友與楊銘威2015年合作《我的寶貝四千金》假戲真做，隨後奉子成婚，沒想到昨卻爆出11年婚姻進入冷卻期，已達成離婚共識。2人的戲劇指導老師郎祖筠今出席春河劇團音樂劇《老闆，來碗陽春麵》重啟記者會，被問此事坦言「不會特別震驚」。

她提到兩人都是她的學生，只希望他們能好好思考未來的安排，包括孩子的照顧，至於目前狀況，她透過報導來看，算是平和結束。她也認為兩人仍年輕，未來還有許多目標與發展空間，「都是很好的演員，可以繼續朝各自想走的方向努力。」

郎祖筠感慨緣分很難說，相處之後才發現，相愛容易、相處不易。（記者陳奕全攝）郎祖筠感慨緣分很難說，相處之後才發現，相愛容易、相處不易。（記者陳奕全攝）

話及至此，郎祖筠也感慨：「緣分很難說，有時候連父母與孩子之間都未必有緣。當年可能彼此都還年輕，相處之後才發現，相愛容易、相處不易。生活中變數很多，包括孩子與雙方家庭，都會影響關係，所以我並不覺得特別震驚。」她對愛徒們送上祝福，認為即使一段關係走到終點，「也代表人生將翻開新的一頁，未來仍有值得期待的作品與表現。」

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