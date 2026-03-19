台中貴婦粉超狂！「星光」男星快閃開唱 當場爽收珍貴名牌包

〔記者張釔泠／台北報導〕「星光二班」出身的大Q秉洛上週末於台中勤美誠品綠園道店舉辦《唱癮》音樂會，現場擠滿熱情歌迷。而最令人驚艷的是台中歌迷的火熱支持，竟有「貴氣媽媽」粉絲因深感演出太有緣，當場「清空包包」將手上珍貴的精品包直接送給大Q，讓他震撼直呼：「完全見識到台中人的霸氣與直接！」

大Q秉洛爽收貴婦粉絲送上的精品包。（众悅娛樂提供）

大Q對台中擁有深厚情感，過去曾在成功嶺服役，休假時常在綠園道一帶出沒，此次重回舊地開唱，大Q坦言心境完全不同，甚至感到些許緊張。首次在安靜的誠品書店辦專場，他笑稱起初很「卡」，糾結該大聲唱還是輕聲唱，但在自創開場曲《苦》之後，便完成心理建設，幽默表示：「我決定照平常的方式唱，被老師罵再說。」

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大Q秉洛在台中誠品開唱。（众悅娛樂提供）

大Q也演唱新歌《唱我們的歌》，這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》的主題曲，熟悉的旋律搭配其富有感染力的磁性嗓音，竟真的讓路過的韓國旅客驚喜駐足，更在曲終大方給予滿滿的愛心手勢支持。

有別於台北場觀眾的含蓄，台中粉絲反應直接且可愛，演出後的簽名會時，大Q更看見不少新面孔，他們紛紛表示是被現場感動而「原地入坑」，讓大Q備受激勵。

專場結束後也臨時起意「突襲」台中市民廣場，與年輕街頭藝人合作快閃。擁有澳洲與台灣街頭藝人證照的他，快閃前還低調地穿梭在人群中觀察，甚至在暗處偷偷練習林俊傑的經典歌曲《修煉愛情》的轉音。他透露街頭攻略：「在街頭必須用『大歌』先聲奪人。」

大Q秉洛快閃台中街頭。（众悅娛樂提供）

談及台中場最深刻的記憶，大Q分享了一段驚喜插曲：一位貴氣十足的媽媽歌迷在門口與他驚喜巧遇，因深受演出感動，竟現場大方清空隨身精品包，將其贈予大Q作為見面禮。這份霸氣的肯定讓大Q深感震撼，直言台中歌迷的熱情完全超乎想像。而對於音樂會中因曲目安排太滿而漏掉的部分驚喜，他也特別許下約定：「下次回到台中，我一定會拿出『200倍的力氣』來補齊大家的遺憾！」

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