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娛樂 電影

（影）演技派男星化身鬼父祭子借運！莊凱勛加戲趴地「狗式」舔肉嚇壞導演

〔記者許世穎／台北報導〕靈異驚悚片《祭弒》今（19）日發布正式預告，揭開毛骨悚然的「祭子借運」恐怖禁忌！金鐘戲王莊凱勛挑戰從影以來最無良角色，化身因嗜賭欠債將親生孩子當作邪教祭品求財的「鬼父」，不料引來邪靈入侵帶衰全家。他甚至演到入魔，即興加戲跪地啃食沾滿灰塵砂石的肉塊，猛舔地上湯汁，姿態彷彿野狗搶食嚇壞導演。

莊凱勛《祭弒》化身嗜賭鬼父「祭子借運」衰全家。（威視提供）莊凱勛《祭弒》化身嗜賭鬼父「祭子借運」衰全家。（威視提供）

在《祭弒》預告中，莊凱勛飾演的父親「振凱」欠下巨額賭債，受邪教洗腦誘惑，試圖透過邪術祭子來翻轉運勢，幾個孩子接連出現反常行徑，他還堅信不已說「我們要翻身了」，而飾演母親的天心則擔憂哭訴「你可不可以好好正視這個家庭」，全家漸漸陷入萬劫不復的厄運。

莊凱勛《祭弒》提議跪地吃肉，嚇壞導演。（威視提供）莊凱勛《祭弒》提議跪地吃肉，嚇壞導演。（威視提供）

談及角色，莊凱勛表示：「我本身不迷信，更不會自私到犧牲小孩去換取好日子，這次角色的『人性』是最大挑戰，很多時候人比鬼可怕。」其中有場驚心動魄的「狗式吃肉」橋段，莊凱勛演到一半突然加戲趴地舔食，將掉在地上的肉連同灰塵砂石通通吞下肚，瘋狂演技令人背脊發涼。

莊凱勛《祭弒》加戲跪地舔肉，灰塵全吞下肚。（威視提供）莊凱勛《祭弒》加戲跪地舔肉，灰塵全吞下肚。（威視提供）

導演邱晧洲透露，原本設定是坐著吃，但莊凱勛想放大被邪教洗腦的奴性，主動提議像狗一樣跪在地上吃，「我通常不會要求演員做這麼極端的行為，他卻一直說可以，最後畫面果真震撼力十足！」他表示《祭弒》不僅是傳統的靈異片，還融合邪教洗腦與心理控制的元素，可以看到不同於以往的人性試煉。《祭弒》將於4月30日在台上映。

《祭弒》正式預告：

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