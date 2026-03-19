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娛樂 日韓

aespa師妹團機場遭推擠！保鑣手拉手護送「像兒戲」畫面曝光網友笑翻

SM娛樂新女團、aespa師妹團「Hearts2Hearts」。（翻攝自IG）SM娛樂新女團、aespa師妹團「Hearts2Hearts」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓SM娛樂新女團、aespa師妹團「Hearts2Hearts」日前在上海機場遭粉絲推擠爆發爭議，隊長志宇更一度被保鏢猛推踉蹌，最終引爆外界批評聲浪。如今團體再次現身機場時，保鏢改採「手拉手圍成人牆」護送，相關畫面曝光後也掀起討論，甚至被網友笑虧「像小朋友玩遊戲！」

相關新聞：SM女團中國簽售！機場遭大力推擠肘擊 畫面曝光網友怒了

Hearts2Hearts上週前往上海舉辦新專輯簽售會，一行人抵達浦東機場時，大批粉絲湧入現場想近距離看到偶像，導致現場人潮迅速失控。原本隊伍還能緩慢前進，但隨著粉絲不斷往前推擠，站位靠外的隊長志宇在狹窄動線中步伐明顯不穩，粉絲們透過相關畫面將矛頭指向一名男保鏢，直指他趁亂2度用力將志宇往前推，導致她整個人踉蹌往前衝，頓時引爆粉絲們的不滿情緒。

保鑣護送藝人們祭出新招「手拉手圍人牆」。（翻攝自YouTube）保鑣護送藝人們祭出新招「手拉手圍人牆」。（翻攝自YouTube）

或許是有了前車之鑑，Hearts2Hearts近日準備再度出國時，被拍到不同以往的護送方式，多名保鏢當場手拉手圍成一圈「人牆」，將團員們團團包圍後再慢慢前進，以防止粉絲靠得太近，許多網友見狀則忍不住吐槽，認為看起來有些滑稽，「超像小朋友在玩遊戲」、「感覺很好玩哈哈哈」，意外掀起討論。

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