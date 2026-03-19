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娛樂 音樂

男友「手機總反面朝下」痛擊心扉！張語噥躲進浴室淚崩

張語噥推出新歌。（索尼提供）張語噥推出新歌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，繼《垃圾帶走》、《親近的陌生人》後，第三首單曲《如果我不知道》則走回更早一步的隱痛狀態，請出知名作詞人黃婷操刀歌詞，張語噥看到第一句就直呼：「我被擊中了！」而歌曲的視覺影片，張語噥被安排要演出哭戲，她百分百投入在故事和歌曲中，不一會兒眼淚就直直落下，讓工作人員都大讚：「太棒了！」

張語噥推出新歌。（索尼提供）張語噥推出新歌。（索尼提供）

張語噥曾親自寫下一版歌詞，但她始終覺得意境仍少了一點重量，於是索尼音樂特別邀請張語噥一直非常欣賞的作詞人黃婷操刀寫詞，而張語噥看見第一句歌詞「那手機 反叩在桌沿」時，她立刻被擊中，表示自己在愛情關係裡真的遇過類似的場景，對方總是把手機螢幕朝下扣在桌面上，她說：「看似平常的一個小動作，卻讓人無法忽視心底的不安與懷疑。那種說不上證據、卻又無法假裝沒看見的細節，也正扣回《如果我不知道》最核心的情緒來源。」

歌曲以細膩的觀察鋪陳出在愛情中的矛盾的心理：明明察覺到異樣，卻寧願選擇不去確認。「如果我不知道」像是一種自我說服，只要不揭開真相，眼前的幸福就還能暫時成立。張語噥坦言，在錄音時自己很容易被歌詞帶入情緒，她在演唱時自然投入，彷彿重新走過那些情感裡最脆弱的時刻。

張語噥在視覺影片挑戰哭戲 。（索尼提供）張語噥在視覺影片挑戰哭戲 。（索尼提供）

這次的視覺影像故事描述女孩在浴室裡止不住眼淚，而門的另一側，另一半只是靜靜靠著牆，沒有敲門。張語噥飾演疑似被背叛而不停哭泣的女孩，但因為拍攝行程非常趕，加上現場十分嘈雜，工作人員原本很擔心張語噥無法精準哭出來，不過她迅速整理心情，投入在歌曲之後，張語噥力抗時間壓力，眼淚直直掉下來，順利完成哭戲。《如果我不知道》3／20數位上架。

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