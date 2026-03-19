復工街頭痛哭被拍！小S今首度進棚「合體蔡康永」真實狀態曝

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣近期復工拍攝東森綜合《小姐不熙娣》，日前還被直擊錄影完後在街頭崩潰痛哭畫面，引人鼻酸。繼與派翠克快閃信義區，突擊賈永婕台北101辦公室後，今（19日）錄影現場迎來懷念的「康熙合體」，蔡康永以「重磅來賓」身分現身，陪著摯友正式宣告回歸，而今天也是她復工後首度進攝影棚錄影。

小S、蔡康永與派翠克，小S揭「隱身一年」療傷真相。（東森綜合台提供）

蔡康永開場便陷入兩難，直言在思考要讓小S大哭一場，還是平靜對談。對此，小S感性回應，情緒從非刻意設計，即便在金鐘獎高壓舞台上能強撐不哭，卻常因身旁好友的一句問候或擁抱便瞬間潰堤。

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提及兩人上次同台的金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。小S坦言，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，認為應陪同大家走完這段路，更重要的原因是想激勵陷入低潮的母親，「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」

小S、蔡康永《小姐不熙娣》歡樂合體。（東森綜合台提供）

語氣一轉，蔡康永不改幽默本色，調侃以他對摯友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」。面對小S的否認，蔡康永才打趣揭曉真相，其實小S最在意的是「身材」，讓小S爆笑承認。即便愛互損，蔡康永最後仍溫暖稱讚，當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。

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