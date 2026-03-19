自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

復工街頭痛哭被拍！小S今首度進棚「合體蔡康永」真實狀態曝

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣近期復工拍攝東森綜合《小姐不熙娣》，日前還被直擊錄影完後在街頭崩潰痛哭畫面，引人鼻酸。繼與派翠克快閃信義區，突擊賈永婕台北101辦公室後，今（19日）錄影現場迎來懷念的「康熙合體」，蔡康永以「重磅來賓」身分現身，陪著摯友正式宣告回歸，而今天也是她復工後首度進攝影棚錄影。

小S、蔡康永與派翠克，小S揭「隱身一年」療傷真相。（東森綜合台提供）小S、蔡康永與派翠克，小S揭「隱身一年」療傷真相。（東森綜合台提供）

蔡康永開場便陷入兩難，直言在思考要讓小S大哭一場，還是平靜對談。對此，小S感性回應，情緒從非刻意設計，即便在金鐘獎高壓舞台上能強撐不哭，卻常因身旁好友的一句問候或擁抱便瞬間潰堤。

提及兩人上次同台的金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。小S坦言，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，認為應陪同大家走完這段路，更重要的原因是想激勵陷入低潮的母親，「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」

小S、蔡康永《小姐不熙娣》歡樂合體。（東森綜合台提供）小S、蔡康永《小姐不熙娣》歡樂合體。（東森綜合台提供）

語氣一轉，蔡康永不改幽默本色，調侃以他對摯友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」。面對小S的否認，蔡康永才打趣揭曉真相，其實小S最在意的是「身材」，讓小S爆笑承認。即便愛互損，蔡康永最後仍溫暖稱讚，當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中