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娛樂 日韓

前田敦子「尺度大開」南半球全露出！官方急發聲：收藏也違法

〔記者鍾志均／綜合報導〕日團AKB48 34歲前一姐前田敦子暌違14年，推出全新寫真集《Beste》，不只銷量稱霸排行榜，更因「尺度大開」掀起網友論戰。

前田敦子推出全新寫真集。（翻攝自X）前田敦子推出全新寫真集。（翻攝自X）

前田敦子從國民偶像進化到性感大人系，寫真主打「成熟戀愛」，遠赴維也納拍攝。但最引發關注的不是場景，而是幾乎「過去未見」的性感尺度，以及大量貼身、若隱若現的畫面，被外界形容為「出道以來最大突破」。

書中除了她穿上單薄內衣性感照，南半球幾乎全露出，甚至還被發現某張照片下體有黑影，疑似透出陰毛，引起日網熱議。

前田敦子當媽後仍大解放，豪露南半球，尺度破表。（翻攝自X）前田敦子當媽後仍大解放，豪露南半球，尺度破表。（翻攝自X）

畫面曝光後，討論瞬間升溫，有粉絲力挺直言「這才是真正的成熟女性魅力」、「為自己人生負責，很勇敢」；另一派則說「已經是媽媽了，這樣真的可以嗎？」、「以前的清純形象完全崩壞」，甚至有人擔心，這樣的轉變會影響她的家庭與孩子。

隨著話題發酵，網路上也開始出現「未授權翻拍」和「AI加工內容」，逼得官方不得不緊急發聲。寫真集官方帳號嚴正表示，未經授權的複製、掃描、數位化全屬違法，就算是「自己收藏」也不行，呼籲粉絲理性支持作品。

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