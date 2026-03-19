自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

籃籃、楊繡惠錄影較勁「要求停機」 縮角落獨處內幕曝光

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠「政見發表會」單元受到討論。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠「政見發表會」單元受到討論。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃以及楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，三人全台灣跑透透錄影，每一次錄影節目到最後，三個人都會要求停機「獨處」，只要錄影進入最後這十分鐘，三個人就會哀號，這一幕被網友喻為「比實境節目還要真實」的「政見發表會」單元，要用40秒快速整理到訪的地方，例如彰化花壇、高雄鼓山做推廣，讓每一集的來賓來當評審，三個主持人選出一位誰是最棒的推廣大使。

籃籃抓著手機躲在角落準備「政見發表」。（民視提供）籃籃抓著手機躲在角落準備「政見發表」。（民視提供）

推廣大使這任務讓三人常錄影現場傳出較勁煙硝味，籃籃笑說只要提到「政見發表會」就會不由自主的哀號，會抓著手機躲在角落拚命回顧當天錄影片段，也因為這一段太過真實精彩，網友甚至在網路上質疑，是不是有大字報或製作單位提供資料，主持人認真澄清表示，「推廣大使」這一段都是他們的心血結晶，每到一個地方要現場即興創作40秒比拚的方式介紹當地特色，能受到大家討論關注這個單元，讓他們直呼「太值得」。

楊繡惠廟裡思考政見發表會40秒內容。（民視提供）楊繡惠廟裡思考政見發表會40秒內容。（民視提供）

楊繡惠印象深刻的說，有一次在一間廟裡面思考內容，不知道的人以為我在跟神明求願望，笑說年紀這麼大了，這最後十分鐘的「政見發表會」很像考試，當然自己也不服輸，被人評比都想要贏。

阿翔停機躲在一角落認真準備。（民視提供）阿翔停機躲在一角落認真準備。（民視提供）

阿翔也笑說：「真的沒有大字報、真的沒有預先可以背的稿子，我都是現場即興發揮講出推薦當地的40秒台詞」。三人都說會繼續比拚下去互不相讓，比到楊繡惠80歲都要一直「發現台灣的好所在」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中