籃籃、楊繡惠錄影較勁「要求停機」 縮角落獨處內幕曝光

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠「政見發表會」單元受到討論。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃以及楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，三人全台灣跑透透錄影，每一次錄影節目到最後，三個人都會要求停機「獨處」，只要錄影進入最後這十分鐘，三個人就會哀號，這一幕被網友喻為「比實境節目還要真實」的「政見發表會」單元，要用40秒快速整理到訪的地方，例如彰化花壇、高雄鼓山做推廣，讓每一集的來賓來當評審，三個主持人選出一位誰是最棒的推廣大使。

籃籃抓著手機躲在角落準備「政見發表」。（民視提供）

推廣大使這任務讓三人常錄影現場傳出較勁煙硝味，籃籃笑說只要提到「政見發表會」就會不由自主的哀號，會抓著手機躲在角落拚命回顧當天錄影片段，也因為這一段太過真實精彩，網友甚至在網路上質疑，是不是有大字報或製作單位提供資料，主持人認真澄清表示，「推廣大使」這一段都是他們的心血結晶，每到一個地方要現場即興創作40秒比拚的方式介紹當地特色，能受到大家討論關注這個單元，讓他們直呼「太值得」。

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楊繡惠廟裡思考政見發表會40秒內容。（民視提供）

楊繡惠印象深刻的說，有一次在一間廟裡面思考內容，不知道的人以為我在跟神明求願望，笑說年紀這麼大了，這最後十分鐘的「政見發表會」很像考試，當然自己也不服輸，被人評比都想要贏。

阿翔停機躲在一角落認真準備。（民視提供）

阿翔也笑說：「真的沒有大字報、真的沒有預先可以背的稿子，我都是現場即興發揮講出推薦當地的40秒台詞」。三人都說會繼續比拚下去互不相讓，比到楊繡惠80歲都要一直「發現台灣的好所在」。

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