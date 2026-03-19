子瑜已在台灣！TWICE仁川機場變伸展台 備戰3天大巨蛋開唱

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE今（19）稍早現身仁川國際機場第二航廈，一字排開準備飛往台灣，為明起連續3天的臺北大巨蛋演出暖身。雖然是出國行程，卻成了一場「機場時尚秀」，現場韓媒與粉絲全被美貌暴擊。

TWICE明起一連3天在臺北大巨蛋演出。（Live Nation Taiwan提供）

最讓人目光離不開的，莫過於氣質女神Mina，一現身便以簡約卻極具質感的穿搭亮相，白皙肌膚在鏡頭下幾乎自帶打光效果。面對媒體鏡頭，她不僅露出招牌溫柔微笑，還揮手打招呼，親切程度讓人融化。

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其他成員也毫不遜色，從俐落街頭風到甜美優雅風，各自詮釋不同時尚態度。成員們在鏡頭前停下腳步，配合拍照、點頭致意，MOMO更被韓媒形容「眼神超殺」，自帶銳利光芒。

TWICE稍早出現仁川機場，準備前往台灣為演唱會做準備。（翻攝自Newsen）

值得一提的是，台灣成員周子瑜已提前返台，多賢則因骨折遺憾缺席本次演出，讓不少粉絲心疼又期待她早日回歸。其餘成員此行也被視為「全力備戰」大巨蛋的重要前哨戰。

隨著班機起飛，TWICE正式啟動台灣行程，抵台班機並未公開，不過團體即將登場的大巨蛋舞台，早讓許多台灣粉絲摩拳擦掌，期待明晚留下深刻回憶。

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