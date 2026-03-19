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58歲田麗《逐玉》成「最瘦太妃」 欣慰「兒女」成巨星：老田家都美女

田麗（左）在《逐玉》飾演「安太妃」。（愛奇藝國際站提供）田麗（左）在《逐玉》飾演「安太妃」。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕田麗近來在張凌赫、田曦薇主演古裝劇《逐玉》飾演「安太妃」，以往總以霸氣形象深植人心的她，這回竟變身「最瘦溫柔太妃」，今（19）日受訪時她笑稱：「安太妃外柔內剛，為了女兒非常果斷又決絕。」自曝私下沒那麼兇：「溫柔的安太妃就像我平常的樣子，以前讓人感覺很霸氣很強勢，但我的生活其實很簡單也很清幽。」

雖然在劇中地位崇高，但田麗卻直呼「飲恨」，原來是因為戲分關係，她跟男主角張凌赫零對戲，跟女主角田曦薇也僅有一場。愛看帥哥美女的她調皮笑說：「飲恨的是跟他們同場戲太少，我也喜歡看帥哥美女，早知道就自己偷偷加戲了。」看到後輩田曦薇敬業又漂亮，她不忘幽默自誇：「我們老田家都出美女啦，小田與老田。」

中國演藝圈流行「卷（過度競爭）」，年輕演員各個力求完美，但田麗入行至今竟然「從不試鏡」，角色都會自動登門。對於身材管理，她進入《逐玉》劇組前，為上一檔電影角色減重11公斤，也讓這次的安太妃成為她演出史中最瘦的一位太妃，對於外界在外貌上的盛讚，她笑稱：「其實我這個年紀，我已經不太會在侷限說這個人物出來要多漂亮，而且瘦下來後反而有一點年齡感，比較像這個年紀的人，以前的角色都太漂亮了，我覺得挺好的。」

田麗（左）在《逐玉》飾演「安太妃」。（愛奇藝國際站提供）田麗（左）在《逐玉》飾演「安太妃」。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》安太妃干涉女兒感情，被問在感情上是否屬於掌握型？田麗坦言，現在對情感看得很通透：「我的情感生活是隨緣，我現在對情感這個看得非常淡，有就有沒有就沒有，我自己一個人反而活得很輕鬆愉快。沒有什麼壓力、負擔，也沒小孩，想去哪就去哪，想幹嘛就幹麻，挺好的。」她近年定居台東，社群滿滿都是田園風光，希望帶給大家大自然的愉悅。

有趣的是，隨著《逐玉》的熱播，田麗感受到因戲帶來的人氣，笑說連八百年沒聯絡的演員好友都冒出來傳訊問候，讓她再次領教到這部劇的威力。回頭看這幾年的演藝生涯，田麗也覺得自己很有福氣，演過不少現在大咖的長輩，像是頂流女神楊冪就曾演過她的女兒。看到這些後輩現在一個比一個有成就，她語帶欣慰地表示，能看著他們一路走來各有發展，心裡真的很替他們高興。

田麗在《逐玉》飾演「安太妃」。（田麗工作室提供）田麗在《逐玉》飾演「安太妃」。（田麗工作室提供）

這次演出和過去角色不太一樣的地方，田麗表示在於人物塑造時，留給演員以及觀眾想像的空間很多，「以前劇本會把人物的動機寫得很明確，就會按照劇本的設定去詮釋，但現在的劇本有些都比較模糊，讓觀眾可以自由定義角色的想法，有不同的故事走向，所以這對我來說也是一個滿新穎的嘗試。」

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