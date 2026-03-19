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娛樂 音樂

原本只是「大學作業」組團！美秀集團橫掃國內外獎項 宣布震撼好消息

〔記者張釔泠／台北報導〕「美秀集團」自 2016 年成軍以來，憑藉獨特的「賽博台客」音樂風格與自製樂器，在台灣樂團圈逐漸建立鮮明辨識度，也在國內外音樂獎項上累積亮眼成績，來自嘉義的美秀集團，在成團邁入第十個年頭之際，正式宣布將於5月23日、5月24日回到家鄉嘉義，舉辦別具意義《AS= =+》演唱會。

美秀集團要回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）美秀集團要回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）

這場備受矚目的演出消息，最早於3月1日在「浮現祭」演出結束時驚喜公開，社群平台也在當晚迅速被相關討論洗版。許多死忠歌迷甚至在票券尚未開賣前，就紛紛在網路上發起「預防性徵票」，提前尋找可能的票源，深怕屆時一票難求。

「我們是來自嘉義的美！秀！集！團！」這句曾震撼無數音樂祭現場、喊了整整十年的開場白，如今終於要帶著最深的情懷回到起點。這三千多個日子，美秀集團的音樂之路彷彿一場奇幻冒險。而最初的起點，其實只是大學課堂上的一項作業。團員們當時為了完成學期作品而組成樂團，沒想到一路發展成全職創作與演出的音樂團體。

美秀集團要回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）美秀集團要回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）

適逢成團十週年，回到嘉義升級登場的《AS= =+》，則象徵經過十年累積後的全新進化。對團員而言，這場「家鄉秀」也將成為美秀集團邁向下一個十年的全新起點。

美秀集團如今已成長為台灣最具代表性的樂團之一，但這卻是他們第一次在家鄉嘉義舉辦大型演唱會。團員感性表示：「能在十週年回嘉辦演唱會，絕對是最有意義與最具儀式感的一件事。」為了紀念這個重要時刻，樂團也預告這場「家鄉秀」的演出內容將不同於以往，歌單將全面升級，帶來意想不到的「尊榮級別」編排，希望把所有到場支持的歌迷都升級成 「Plus」！

美秀集團將舉辦十週年演唱會。（美秀集團提供）美秀集團將舉辦十週年演唱會。（美秀集團提供）

《AS= =+》十週年演唱會門票將於今日（19日）中午 12:00 至晚上 23:59 先行開放美秀集團官網會員優先預購，僅限在3月10日中午前於官網完成註冊的會員，可憑預購碼搶先購票；一般預售則於明日（20日）中午12:00全面開跑。

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