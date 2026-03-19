陳文茜抗癌1年傳喜訊！腦部MRI「如藝術品般乾淨」 68歲生日前夕吐心聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人、前立委陳文茜長期對外分享抗癌進度，她近日在台大癌醫中心追蹤腦部狀況，MRI影像檢查結果顯示「沒有癌細胞」，她樂觀形容自己腦部「乾淨如藝術品」，68歲生日前夕傳出喜訊，讓長期抗癌的她迎來一絲曙光，也吐露面對生死的真實心境。

陳文茜最新腦部MRI影像未發現癌細胞。（翻攝自臉書）

陳文茜長期在社群分享抗癌進度，她透露去年此時正接受免疫治療，癌細胞一度快速增長，甚至引發中度心肌炎，在治療期間仍堅持進入攝影棚主持節目《文茜的世界周報》，醫療團隊甚至安排免疫心臟科醫師攜帶急救設備陪同錄影，以確保她在工作時的安全。陳文茜也回憶，當時抗癌之路仍在進行，身體已承受巨大負擔，自己依然選擇持續工作，如今再回首這段歷程，她形容自己對抗癌的毅力與對工作的熱愛，「連自己都感到讚嘆，我終究沒有辜負自己。」

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目前仍在住院治療，陳文茜表示外界常以「辛苦」形容她的處境，但自己更在意的是「活著本身」，她強調人生充滿恩賜，即使面對疾病，也願意將其視為一種療癒與成長的契機，同時也公開昨日檢查的MRI影像結果為「沒有癌細胞」，讓她開心表示自己腦部「如藝術品乾乾淨淨，沒有世俗的雜物。」

談及生命與死亡的想像，陳文茜提到曾與友人討論未來歸處時，笑稱自己「會回到冥王星」，認為那象徵死亡與重生，也是占星學中重要的星球，醫師曾形容她的病況與腫瘤形狀「都充滿Unique」，她也藉此自嘲像「外星人」，但仍以輕鬆態度面對生死議題。就在生日前夕，陳文茜有感而發表示，自己能走到68歲並持續主持節目、投入熱愛的工作，已是一種幸福，並祝福大家「快樂不只存在於生日，而是在每一天。」

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