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娛樂 最新消息

金曲歌后39歲怎麼了 與女星床上扭打濺血畫面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后鄭宜農39歲生日豁出去 ，竟高唱《有時候我會想要傷害我的朋友》揭露內心不為人知的陰暗面，還在MV中首度挑戰扮「女飛賊」叛逆使壞，不僅上演街頭偷竊追逐，更不惜與戲裡戲外都是閨蜜的連俞涵大打出手呈現朋友關係中的「依附又相互傷害」的矛盾情節。

鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）

鄭宜農在3/19生日當天發行的全新單曲《有時候我會想要傷害我的朋友》，藉由與摯友激烈爭吵後所引發的真實情緒而啟發創作靈感，讓她聯想到電玩用語「開啟友軍傷害」（FRIENDLY FIRE: ON）而定名，從而把自己面對人與人的各種關係時所產生的「愛與恨」、「殘忍與溫柔」、「為善與破壞」等一體兩面的慾望化為歌詞。

鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）

坦然接受並消化自己內心陰暗面的鄭宜農，透過歌曲闡述「生而為人並非無害」的本質，堪稱是她出道以來最貼近自己內心的個人創作，也是送給自己39歲生日最赤誠的「誠實之歌」，她笑說：「會在生日當天推出這首歌的原因其實有點中二，就是想送給自己一個禮物吧！因為我真的乖太久了，可以使壞我很高興！」

為了充分滿足鄭宜農想「使壞」的念頭，鄭宜農這次在MV中更徹底顛覆過往乖乖牌形象，搖身一變為「城市女飛賊」，邀請閨密、金曲女星連俞涵當起共犯搭檔，透過兩人在劇情中作為朋友之間的情感拉扯，逐漸滋生出忌妒與不安，詮釋出歌詞中忍不住相互傷害的依附矛盾情感。

鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）鄭宜農揪連俞涵跨刀MV。（邊走邊聽提供）

MV中一段兩人在房間中因為爭吵擦槍走火而相互扭打的一場戲，堪稱是整個故事劇情的最大爆點；在拍攝把對方壓制在床上的戲碼時，不僅一次到位，甚至在翻滾過程中彼此都心靈相通地用手護住對方的背部避免受傷，讓兩人拍完直呼「我們也太像專業的動作片演員了吧！」鄭宜農在拍攝追逐戲時，還因太投入而不慎跌倒導致膝蓋破皮出血，僅簡單包紮後就忍痛完成一小時的奔跑戲份，展現敬業的一面。

鄭宜農也再次讚嘆相識十年的好友連俞涵「一演入魂」的專業演技，「不愧是金獎演員，她那個像是被別人上身的眼神，讓對手演員感到很輕鬆，只要回應她的能量就好了，完全不用言語溝通，對戲起來非常過癮！」她更自爆連俞涵私底下其實是個「怪力女」，在排練肢體碰撞戲時，連俞涵專業的按摩手勁讓她痛到不敢出聲，回家後才發現全身瘀青，她笑說：「導演不知道俞涵其實是被演員耽誤的按摩師傅，我則是她按摩店的固定客戶，常被她按到神清氣爽，血路暢通！」

金鐘導演張均瑜（中）操刀MV。（邊走邊聽提供）金鐘導演張均瑜（中）操刀MV。（邊走邊聽提供）

提及生日願望，即將在四月底展開《圓缺2.0》海外巡演的鄭宜農特別許下「順利平安」及「工作運旺旺」兩個心願。《有時候我會想要傷害我的朋友》也將在即將到來的「2026大港開唱」舞台上首度公開演出。

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