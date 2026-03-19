台灣美食多！李帝勳狂列清單 喊話「大腸麵線一定要吃」

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓男神李帝勳迎來出道20週，暌違近一年半，將於3月27日在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會《Our 20th Moment》；今曝光他在影片中用中文親切打招呼，連喊「真的真的非常開心」，誠意滿滿。

李帝勳迫不及待想來台灣和粉絲見面。（大步整合行銷提供）

還沒踏上台灣，李帝勳先把「美食清單」列好列滿。他笑說最想再回味的就是牛肉麵與珍珠奶茶，甚至透露每次來都要「多喝幾杯才甘心」，完全是真心愛上台灣味，最近南韓旅客狂推的大腸麵線，他也放話一定要親自去嚐鮮。

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談到即將與粉絲重逢，李帝勳坦言期待到「有點睡不好」，語氣裡藏不住緊張與興奮。這場見面會對他而言不只是活動，更像是一次回顧人生的重要時刻。

李帝勳《Our 20th Moment》台北站主海報。（大步整合行銷提供）

他將分享20年來的演員歷程、角色故事，甚至準備演唱粉絲喜愛的歌曲，要和大家一起把回憶堆疊到最高點。

讓人更感動的是，他特別提到台灣粉絲曾以他的名義支持南韓獨立電影放映空間，這份心意讓他既驚訝又動容。他坦言自己的起點正是獨立電影，因此一直希望更多創作者被看見，「真的不知道該怎麼表達感謝」，一句話直接讓粉絲心融化。李帝勳見面會門票已於拓元售票熱賣中。

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