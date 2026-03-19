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娛樂 最新消息

58歲田麗隱居台東當「仙俠谷主」 3個月瘦11公斤...親揭凍齡關鍵

〔記者李紹綾／台北報導〕田麗在張凌赫、田曦薇主演古裝劇《逐玉》飾演「安太妃」，以深邃五官與強大氣場，再度美出新高度。她今（19日）受訪大方分享近況，透露早已遠離城市喧囂，在台東當了10年的「仙俠谷主」。

田麗在《逐玉》飾演「安太妃」。（田麗工作室提供）田麗在《逐玉》飾演「安太妃」。（田麗工作室提供）

58歲的田麗擁有鄒族血統，她的私下生活十分清幽，笑說沒工作時就長居台東：「因為在家裡太舒服了，有點像仙俠片一樣，住在仙俠谷裡的感覺，與事無爭，有工作的時候我才會出山。」強調自己公私分明，絕對不會把演藝圈氛圍帶回家：「只要我一出去工作，就會轉換成城市人的感覺，把盔甲穿起來、面具戴起來，就是工作了。」

田麗定居台東，生活過得十分清幽。（田麗工作室提供）田麗定居台東，生活過得十分清幽。（田麗工作室提供）

卸下明星光環的田麗，過得超級接地氣，每天晚上9點前就寢，早上4點半起床，第一件事就是去院子運動、看大自然解壓，接著還要當貓貓狗狗、雞的僕人：「唯一要想的就是小狗小貓的事情，我還有養雞，還得去雞籠、雞舍那邊去看看，看有沒有雞蛋生下，伺候這些小動物們是我首要的工作。」就連鄰居看她也習以為常：「完全不是螢幕上的我，他們現在看到我，不會把我當藝人，把我當他們的家人、鄰居。」

田麗晚上9點睡覺，早上5點起床巡雞舍。（田麗工作室提供）田麗晚上9點睡覺，早上5點起床巡雞舍。（田麗工作室提供）

為了電影角色，田麗曾在三個月內狠甩11公斤，她分享全靠毅力與自家種的蔬果：「我的飲食非常好，都是原型食材，我都是吃我們家自己種的蔬菜、花果、番茄。」至於網路瘋傳的「喝油減肥」，她也親自解答：「橄欖油對人體非常好，但是不能喝錯油，我那時是橄欖油配上清淡的飲食，雞蛋也是自己家的雞生的。」雖然目前回升到60公斤，但她直言：「我不喜歡太瘦，瘦了會垮。」

田麗分享原型食物減肥法。（田麗工作室提供）田麗分享原型食物減肥法。（田麗工作室提供）

被問到如何維持美貌，田麗活得非常通透，坦言會定期健檢，保養則首重保濕。至於演藝圈最流行的醫美，她大方承認：「這很正常，因為這年代誰不去做？畢竟我們在這個行業，還是要注意外在保養，除非哪天不幹這一行了，我就隨便你。」唯獨防曬讓她很隨性：「我最常被罵的是『怎麼曬這麼黑』，防曬我有一點點小放棄，黑就黑嘛，反正化妝就變白了。」

田麗定居台東，生活過得十分清幽。（田麗工作室提供）田麗定居台東，生活過得十分清幽。（田麗工作室提供）

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