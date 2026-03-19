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娛樂 最新消息

曾國城支持身障就業！預告斜槓當YouTuber

〔記者林欣穎／台北報導〕巫啟賢夫妻及理事長曾國城帶領的「OSGA中華演藝人高爾夫協會」與侯昌明發起響應公益活動「一起攜手為陽光加油」，和演藝圈好友曾雅蘭、民雄夫妻、Gino、伊正、張月麗、李佩甄、康茵茵、小禎、廖家儀、王靜瑩、唐從聖、蔡昌憲等人今（19）日一同走進陽光加油站，一起做愛心以實際行動支持身心障礙者就業。

曾國城、巫啟賢等率中華演藝人高爾夫協會成員們一起做公益。（OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）曾國城、巫啟賢等率中華演藝人高爾夫協會成員們一起做公益。（OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）

曾國城在活動上分享，OSGA中華演藝人高爾夫協會成立的初衷，就是希望拋磚引玉，每一年關注不同的公益對象，不論是個人或單位，都希望透過藝人集結的力量帶頭投入公益。許多熟悉的藝人朋友聚在一起，各自發揮一點影響力，就有機會為社會帶來更好的迴響，也能實際幫助需要被看見的對象。

身為協會理事長的曾國城笑說，這次當然義不容辭一定要參加，他也坦言，隨著電動車越來越多、傳統汽油車逐漸減少，可能影響加油站來客數與員工生計，因此希望藉此喚起社會關注，也提醒同事加油時盡量到陽光加油站支持。

曾國城（左起）、巫啟賢與侯昌明（右）出席公益活動「一起攜手為陽光加油」。（OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）曾國城（左起）、巫啟賢與侯昌明（右）出席公益活動「一起攜手為陽光加油」。（OSGA中華演藝人高爾夫協會提供）

至於2026年的工作計畫，他透露今年除了將推出與唐從聖合作的脫口秀作品《會演是英雄》二部曲《英雄所「賤」略同》，也預告將跨界斜槓YouTuber，希望透過新的內容形式分享表演與生活觀察，做更多正面的推廣與影響力。

協會發起人巫啟賢表示，一起做公益一直是演藝人高爾夫協會的宗旨，「我們一起出席的明星們都會盡力完成任務。」巫啟賢也提到自己剛結束台北演唱會，他也透露接下來將馬上展開新一輪巡演計畫，不排除今年會到高雄開唱，希望再與歌迷相聚。

本次活動的牽線人侯昌明分享，自己過去就常到陽光加油站加油，每次看到燒燙傷或身障朋友努力完成工作，內心都十分感動。他表示很多人可能覺得加油只是拿起油槍放進油箱的簡單動作，但對某些員工而言其實非常不容易。有些人雙手因燒燙傷留下嚴重傷疤，甚至肌肉萎縮，有些人則有肢體障礙，但仍非常認真負責地完成工作。

侯昌明回憶，今年一月底受邀參加陽光加油站尾牙時，看見身障朋友努力表演，其中一位年輕女店長因嚴重燒燙傷導致十根手指截肢，雙手布滿傷疤卻仍保持陽光笑容，讓他深受感動，也因此牽線演藝圈好友一起支持。他也呼籲大家若有加油需求，不妨到陽光加油站支持，「其實一個微笑、一聲謝謝，對他們來說都是很大的鼓勵。」

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