野田妹台東玩羊玩音樂 要將原住民和音樂介紹給日本

嘗試各種阿美族樂器的上野樹里，也在園區逗羊，看來十分悠閒。（少多宜提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕在經典日劇《交響情人夢》當中飾演「野田妹」的女星上野樹里，近日在台灣旅行，這一、二日則在台東部落，並到阿美族民俗中心拜訪當地知名的「旮亙樂團」，跟著拍打竹鐘，從她在IG限動也能看出玩得十分開心，就連網友引用她的影片也有數萬點閱，看得連Threads網友呼喚「請她當觀光大使吧！」

嘗試各種阿美族樂器的上野樹里，也在園區逗羊，看來十分悠閒。（少多宜提供）

嘗試各種阿美族樂器的上野樹里，也在園區逗羊，看來十分悠閒。（少多宜提供）

其實上野樹里本來就是兵庫縣加古川市的觀光大使，但她本身的知名度，發佈的IG動態總成關注，加上她所經之處與當地深度交往，這也才讓網友有「順便讓她成為台灣觀光大使」感觸。而旮亙樂團團長少多宜說，「她就是來推展觀光的，而且據聞她祖上就曾在花蓮住過，聽聞後感覺就更加親切」。

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上野樹里嘗試各種阿美族樂器，什麼都覺得新鮮，她表示將介紹音樂文化到日本。（少多宜提供）

上野樹里嘗試各種阿美族樂器，什麼都覺得新鮮，她表示將介紹音樂文化到日本。（少多宜提供）

少多宜在園區為上野樹里大略介紹南島語族的遷徒以及阿美族音樂，二人還以原住民傳統樂器簡單合奏、玩得十分開心，在園區到處玩樂、逗羊也發限動。少多宜轉述，上野樹里有明確表示，自己故鄉古川市產竹，透過這次走訪也希望參考台灣原住民對竹子的使用，為古川的竹產業找到其他可能。

上野樹里穿戴上傳統服飾，模樣十分可愛。（少多宜提供）

上野樹里嘗試各種阿美族樂器，什麼都覺得新鮮，她表示將介紹音樂文化到日本。（少多宜提供）

另外，上野樹里也表示，此行將走訪台灣多處據點，這次到台東，就是希望將原住民及其音樂介紹到日本，讓台日雙方有更多觀光交流。這時又有網友問道:「不是，那觀光和原住民部門到哪去了？」、「抓好上野樹里，比政府到處花錢辦活動行銷還有用吧！」。

到處發限動、記錄有趣時刻，這名觀光大使十分盡責。（少多宜提供）

上野樹里嘗試各種阿美族樂器，什麼都覺得新鮮，她表示將介紹音樂文化到日本。（少多宜提供）

上野樹里嘗試各種阿美族樂器，什麼都覺得新鮮，她表示將介紹音樂文化到日本。（少多宜提供）

少多宜說，上野樹里這次屬私人行程，可能是因此才未透過官方，這麼親切的客人還能行銷台東，特別是原住民文化，她本身又是明星也是日本網紅，這實在令人非常驚喜。

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