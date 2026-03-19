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娛樂 最新消息

藍正龍熊本慶生冷臉破功！「神級大咖」現身辦桌掀高潮

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的跨國實境節目《請世界吃桌》，以台灣最具代表性的「辦桌文化」為核心，打造台灣首檔跨國辦桌節目。由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，拍攝足跡橫跨全球，從雪梨歌劇院、日本熊本城到紐約時報廣場、台北101，直接在世界級地標「開桌」，讓台灣料理與人情味躍上國際舞台。

《請世界吃桌》熊本主題為「廟會」，選在熊本城前舉辦。（三立提供）《請世界吃桌》熊本主題為「廟會」，選在熊本城前舉辦。（三立提供）

繼雪梨站後，節目日前前進日本熊本，又再度完成另一波「國民外交」，本次辦桌主題定為「廟會」，地點選在震後重建的熊本城前舉行，將台灣最草根、最熱鬧的文化場景搬上國際舞台。活動當天熊本吉祥物「熊本熊」也親自現身，讓現場氣氛瞬間沸騰，日本民眾更將其視為「家人般存在」，場面熱鬧非凡。為了表示慎重以及想要做好美食外交的決心，製作單位在拍攝前，也特別安排隋棠與總鋪師親自拜會熊本縣知事木村敬，並邀請知事出席吃桌活動並參與節目錄製。

《請世界吃桌》熊本開桌，熊本熊現身嗨翻。（三立提供）《請世界吃桌》熊本開桌，熊本熊現身嗨翻。（三立提供）

台灣總舖師代表由創新台菜先驅「大頭師」掌杓，他坦言這次挑戰難度遠超以往，「在日本辦桌和台灣完全不同，從食材、場地到設備都要重新適應，甚至只能用電磁爐和較弱的瓦斯，整體難度是台灣的十倍以上。」為了這場辦桌，他更投入七天時間，全心全意完成任務，他笑說：「這次拍攝七天，員工和太太放假，自己全心全意到熊本準備料理，充滿使命感。」而在拍攝時現場有些混亂，但有人卻穩到像在另一個世界，那就是隋棠，外面一團亂的時候，隋棠在後廚完全不同節奏，她細心的把所有材料、份量、流程，一條一條寫下來，細到像一本料理教科書，最後全隊都感謝她在把系統建立起來。

浩子全日文主持壓力爆表。（三立提供）浩子全日文主持壓力爆表。（三立提供）

節目另一大看點則是主持群的語言挑戰，浩子與千千為了應付全日文主持，事前苦練多時，壓力爆表。浩子透露，從雪梨站開始就不斷加強語言能力，「這次日文老師幫我很多，從份量到口感的描述都是一字一句練出來，只能靠反覆練習。」他坦言站上台那刻只能告訴自己「就是現在，不要再糾結了！」，全力以赴。更笑說主持一直是自己的「緊箍咒」，但完成全日文主持後反而獲得極大成就感。

千千也分享自己為此苦練三個月日文，每天反覆練習三、四十次，「日文真的很難，音調、斷句都很講究，出發前老師還會擔心我能不能做到。」她甚至將老師錄音剪成Podcast反覆聆聽，加強記憶，只為在正式上桌時完美呈現。拍攝期間也不乏溫馨插曲，節目特別在辦桌前一天替三月壽星藍正龍驚喜慶生，讓他能放輕鬆一些，而巧合的是當天也是浩子老婆生日，讓他忍不住笑說「結婚這麼久生日還沒有辦法陪她，真是拍謝」。

《請世界吃桌》登陸熊本！（三立提供）《請世界吃桌》登陸熊本！（三立提供）

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