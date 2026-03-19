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娛樂 日韓

懷孕遭逼墮胎！女製作人開轟BLACKPINK「沒人幫我」

〔記者鍾志均／綜合報導〕美籍製作人暨創作歌手Becky Boom，曾打造BLACKPINK多首經典神曲，不料近日突然在社群開轟，揭露自己18歲在韓國活動時的黑暗經歷，甚至直指BLACKPINK成員「全都知道，卻沒人幫她」，韓網瞬間炸鍋。

30歲的Bekuh Boom於2014年以太陽的神曲《眼鼻口》打進K-pop圈，成為YG御用創作人之一，另外也打造BLACKPINK破億神曲《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》等。

BLACKPINK被指旁觀霸凌場面。（翻攝自X）BLACKPINK被指旁觀霸凌場面。（翻攝自X）

豈料Becky Boom近來卻控訴，當年為了簽約被長期言語霸凌與控制，甚至在懷孕後，被公司要求「必須墮胎才能繼續事業」；「如果生下來，你的人生就完了」，這句話成為她至今無法忘記的陰影。

Becky Boom最終選擇拒絕，返回美國，但她表示，連機票錢都被要求自己負擔，讓她感到極度不公。

不只如此，Becky Boom將戰火燒向BLACKPINK，她指出，在製作歌曲過程中曾被暗示，「因為便宜才用她」，而Lisa的個人曲《Money》更是在未與她充分協商下公開，收益分配也讓她吃虧。

Bekuh Boom揭露BLACKPINK成員在錄音室對她冷眼旁觀。（翻攝自X）Bekuh Boom揭露BLACKPINK成員在錄音室對她冷眼旁觀。（翻攝自X）

最具爭議的一句話是「她們（BLACKPINK）都知道，但沒有人站在我這邊。」引來BLACKPINK粉絲瞬間討論炸裂。

有人質疑：「為什麼把責任推給藝人？」也有人反擊：「她們也只是公司旗下藝人，能幫什麼？」甚至有網友直言：「沒有證據就開砲，很難相信。」但也有另一派聲音認為，若她的指控屬實，這樣的產業結構問題，確實值得被討論。

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