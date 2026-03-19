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娛樂 日韓

「日本第一Coser」空降台北！現場恐現人牆奇觀

〔記者鍾志均／台北報導〕「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」將於4月3日至5日在松山文創園區登場，邀來被封為「2.5次元女神」的Enako擔任形象大使，不只粉絲暴動，連動漫圈都準備迎接一波朝聖潮。

Enako在四四南村拍美照。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）Enako在四四南村拍美照。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）

說到Enako，只要她一出現，攝影師與粉絲就會自動圍成巨大人牆，彷彿現場生成結界，成為動漫活動最具代表性的奇景之一。這次她親自出席開幕式，松菸廣場極有可能重現經典畫面，讓台灣粉絲見證什麼叫「人氣具現化」。

為了這次活動，Enako更在滿檔行程中硬擠出48小時快閃台北，展開一場幾乎沒有喘息的拍攝任務。從松菸、西門町萬年大樓、台北地下街，到迪化街、霞海城隍廟，再一路跑到101與信義區，連她自己都忍不住大讚，台北是少數能同時擁有「生活感與時尚感」的城市。

秋葉原動漫祭4月登場。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）秋葉原動漫祭4月登場。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）

拍攝期間她幾乎全程投入工作、沒時間吃東西，直到收工才終於解鎖美食行程，一口氣朝聖火鍋與小籠包名店。她更點名對「巧克力小籠包」印象超深，直呼「新奇又驚喜」，讓粉絲笑說：女神也逃不過台灣美食的誘惑。

這次Enako除了擔任形象大使，也將以「女僕倉使者」身分登場，親自詮釋秋葉原最具代表性的女僕文化。活動現場更打造沉浸式「女僕倉」主題區，讓人不用飛日本，就能在台北體驗原汁原味的秋葉原氛圍。

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