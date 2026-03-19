王柏傑告白慘遭秒打槍 女星尷尬回：我才剛分手

〔記者蕭方綺／台北報導〕王柏傑、邵雨薇主演的Disney+喜劇《動物園》將迎來結局，戲裡王柏傑飾演的不善言辭資深保育員「蘇冠州」，與邵雨薇飾演的廣告女強人化身實習保育員「朱欣葵」，兩人在解決動物園營運危機與突發狀況的過程中日久生情。蘇冠州終於鼓起勇氣，在車上直球對決告白：「我喜歡妳，可以當我女朋友嗎？」試圖點燃曖昧火花。不料，這番真心話卻慘遭朱欣葵「秒打槍」，她尷尬回應：「我才剛分手耶，而且你這個人滿腦子都是動物，我們應該不適合吧！」突如其來的拒絕，讓兩人的感情發展留下滿滿懸念。

王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》日久生情。（Disney+提供）

對於這場「史上最慘告白」，王柏傑笑說：「蘇冠州鼓起這麼大的勇氣，結果卻這樣，我覺得他那天晚上一定哭了很久！」邵雨薇則補充：「朱欣葵說出口的瞬間自己也嚇到了啦，她不是故意要這麼狠的！但某種程度上，這才是她最真實的樣子，不論工作或感情，她都希望是深思熟慮後再做出決定。」

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王柏傑（左）和李淳在《動物園》都飾演保育員。（Disney+提供）

隨著大結局逼近，《動物園》官方也釋出精彩花絮，揭露不少拍攝秘辛。主要照顧白犀牛「犀奇」的王柏傑興奮分享，這是他人生第一次這麼近距離接觸犀牛，還摸到了犀牛角。他更無私分享了「摸犀牛的私房訣竅」：「犀牛皮其實很硬，通常要用刷子幫牠們刷澡。但如果要用手摸，牠們最喜歡別人摸耳朵和下巴，因為那是皮膚最軟的地方，摸那邊牠們通常會很開心！」

而飾演主管的蔡亘晏與園長庹宗華也表示，拍攝過程充滿了快樂與療癒。蔡亘晏笑稱自己性格像猴子，「活潑、愛鬧、停不下來，而且很容易對食物失去理智。」庹宗華則自認個性無害、跟誰都能打成一片，宛如水豚，「水豚這種生物最高明的地方就是，不管旁邊發生什麼事，牠就是一臉『還好啊』。我想我就是劇組裡的那隻水豚。」。

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