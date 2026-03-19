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娛樂 音樂

美秀集團成團10年！5月回嘉開唱 預告演出升級

〔記者王善嬿／嘉義報導〕來自嘉義的獨立樂團「美秀集團」近年人氣旺，成軍到今年滿10年，日前在台中「浮現祭」演出結束時，驚喜公開5月23、24日將回到樂團的最初起點嘉義市開唱，今天並預告，回到家鄉升級登場的《AS= =+》演唱會，象徵經過10年累積後的全新進化。對團員而言，這場「家鄉秀」也將成為美秀集團邁向下一個10年的全新起點。

美秀集團今年成軍10年，預告5月回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）美秀集團今年成軍10年，預告5月回家鄉嘉義開唱。（美秀集團提供）

美秀集團近年以具渲染力的現場演出，以及創新音樂風格，受到年輕世代喜愛，每場現場演出都吸引歌迷朝聖，此外，樂團成軍以來，憑藉獨特的「賽博台客」音樂風格與自製樂器，在台灣樂團圈建立鮮明辨識度，累積多個國內外音樂獎項，包含金曲獎、金音創作獎、全美獨立音樂獎等，至今入圍音樂獎項超過15項。

美秀集團在浮現祭驚喜公開將回到嘉義市舉辦10周年演唱會。（浮現祭提供）美秀集團在浮現祭驚喜公開將回到嘉義市舉辦10周年演唱會。（浮現祭提供）

美秀集團演唱會主辦單位表示，《AS= =+》演唱會將於5月23、24日在嘉義市大同技術學院登場，演出消息一曝光，已有死忠歌迷在網路徵求可能票源，以防屆時一票難求。美秀集團官網今天中午12點起在拓元售票系統先開放會員「優先預購」，20日中午12點開放全面購票；各階段售票都不會預留名額，任一個場次在優先預購階段售完，隔天不再釋出票券。

美秀集團主唱狗柏。（浮現祭提供）美秀集團主唱狗柏。（浮現祭提供）

美秀集團團員說，適逢成團10周年，團員再次自我提問「美秀最想展現給大家的是什麼？」此次揮別過往華麗的外部包裝，將回歸最純粹樂團本質，且能在10周年回到家鄉嘉義辦演唱會，是最有意義與最具儀式感的一件事，預告此場演唱會，絕對不同以往，除了歌單全面升級，還將帶來意想不到的「尊榮級別」編排，希望把所有到場支持的歌迷都升級成「Plus」。

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