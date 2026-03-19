孫綻關2年回歸黑化還是洗白？出獄狂找西裝店千金 真心話全說了

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫綻台視八點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的「汪龍」原是廟口流氓，因從事走私失利被捕入獄兩年，角色也因此暫時消失在劇情中，觀眾相隔數月沒再看到他的身影。如今汪龍終於「出獄」重返，讓不少觀眾又驚又喜。

孫綻透露，連買咖啡都會遇到觀眾詢問他何時回歸《寶島西米樂》。（台視提供）

孫綻笑說這段時間不論是在路上買早餐、到超商買咖啡，甚至過年期間回家，都被親戚追問「汪龍什麼時候要出現？」讓他直呼：「感謝觀眾們的敲碗支持，汪龍總算要回來了，我自己也非常開心！」孫綻先前在劇中不僅化身恐怖情人綁架心儀對象，還因涉及非法交易遭到通緝，一連串失控行為讓角色成為劇中讓人又氣又怕的人物，這次回歸不少觀眾也希望他可以「好好做人」，甚至擔心他如果再繼續演壞人，走在路上可能會被人指著鼻子罵。

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孫綻也透露：「汪龍在人生路上有很大的轉變與成長，這次回來整個人變得更成熟，也希望觀眾能看到和以前不一樣的一面。」

孫綻在《寶島西米樂》因走私入獄，他透露出獄後，角色個性有所改變。（台視提供）

孫綻希望能呈現汪龍「鐵漢柔情」的一面：「汪龍看起來很強硬，但其實內心有很柔軟的一面，過去的兇狠只是保護自己，他一直渴望被愛、被接納。」劇中他出獄後假借訂作西裝名義，打探西服店千金「海珍」下落，孫綻表示，在汪龍的世界裡，海珍一直佔有非常重要的位置：「他當初鋌而走險是為了給海珍未來，出獄後只想重新開始，但這段感情到底是驚喜還是驚嚇，就要看後面的發展。」

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