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娛樂 最新消息

救助「肉身撞車」骨碎個案 賓賓哥被控違法募款曬公文自清

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」日前遭指控涉嫌違反《公益勸募條例》，近日新北市政府公文已正式認定其並未違法，賓賓哥委任律師發布聲明正式澄清不實指控。

賓賓哥。（翻攝自臉書）賓賓哥。（翻攝自臉書）

針對網路上的不實指控，賓賓哥透過韜略法律事務所陳志偉律師發表聲明書澄清。聲明中指出，依據《公益勸募條例》規定，「公益」係指不特定多數人的利益；而賓賓哥為弱勢發起的活動，是經訪視後針對「特定個案」探詢所需物資，再將募集物資送交個案，此舉屬於為特定個案之私益，非屬《公益勸募條例》規範的範圍。

此外，新北市政府已透過多份公文正式認定，賓賓哥為救助特定個案而進行的勸募，非屬公益性質，亦無違反《公益勸募條例》之情事。律師聲明呼籲，有心人士應即刻移除先前散布的不實言論，若爾後再有訛傳，定將依法追究，絕不寬貸。

日前賓賓哥社群分享他前往桃園探視的「象腿個案」。該名個案原本已順利完成單腳手術，雙腳狀況明顯好轉，且積極準備在過完年後找工作自立更生，卻不幸在過年前遭遇嚴重車禍，甚至以「肉身撞車」，導致骨頭碎裂且必須臥床休養三個月，原定於三月份進行的另一隻腳手術，也因為與前次傷口位置相近且需長期休養而被迫延期。

面對個案在康復之際又逢變故，甚至面臨無法自理生活、尿布與衛生紙等日用品見底的困境，賓賓哥伸出援手，親自關懷個案的傷勢，更當場答應資助看護費用，以解燃眉之急，並迅速安排團隊採買五袋尿布與衛生用品。

賓賓哥在影片中感性說：「這名個案是個老實且實報實銷的人，雙方早已如同朋友一般。他期望透過自身的影響力，呼籲社會大眾在影片底下留言為個案加油打氣，陪伴度過這段艱難的休養期。」

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