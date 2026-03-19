普級畫面不到10分鐘！《他們要殺你》美國口碑狂飆 但片商投降「太血腥剪不了」

〔記者許世穎／綜合報導〕由《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製的瘋狂恐怖新片《他們要殺你》，在美國西南偏南藝術節首映後獲得熱烈迴響，超血腥、超瘋狂的劇情直接驚呆粉絲，甚至有影迷驚呼「普遍級畫面加起來根本不到10分鐘」，甚至形容該片是「今年最炸裂的大銀幕驚喜」。

薩琪畢茲在《他們要殺你》上演精采火爆動作戲。（華納兄弟提供）

該片在美國西南偏南藝術節首映後，現場觀眾反應熱烈，有人笑說電影幾乎每隔幾分鐘就會出現讓全場尖叫或爆笑的橋段，媒體更形容本片「宛如結合密室逃脫、邪教恐怖與血腥的超級動作片」，劇情不斷神展開，讓人完全猜不到下一步會發生什麼。

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《他們要殺你》在美國西南偏南藝術節首映後，獲得熱烈迴響。（華納兄弟提供）

電影找來《死侍2》中大殺四方的「幸運女神」薩琪畢茲，以及《哈利波特》系列中最知名反派「跩哥馬份」湯姆費爾頓聯合主演，兩人在片中浴血大戰、全力對砍的場面，也被影迷點名是全片最瘋狂的亮點之一。

「跩哥馬份」湯姆費爾頓在《他們要殺你》化身神秘住客，全身浴血大戰薩琪畢茲。（華納兄弟提供）

片商最新發布「不被黃標版」預告，片頭直接吐槽「為了不被黃標下架，我們必須剪掉許多血腥暴力的場面」，畫面卻仍接連出現爆頭、砍殺與血漿狂噴的橋段，只用可愛貼圖稍微擋住，被影迷笑說「有擋等於沒擋！」誇張又黑色幽默的宣傳手法瞬間引爆社群討論。

《他們要殺你》將於3月26日在台上映，25日威秀影城獨家舉辦搶先特別場，購票即可獲得「有種就來 A3海報」以及「威吉飯店神秘迎賓禮」，預售票現正熱賣中。

《他們要殺你》終極預告：

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