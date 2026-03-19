男神、影帝齊聚《寒戰》前傳！劉俊謙化身嫩版梁家輝 諾蘭合作男星也參演

〔記者許世穎／綜合報導〕香港史上最賣座、兩集累積票房破港幣億萬票房的警匪鉅作《寒戰》系列推出前傳《寒戰1994》，電影昨（18）日於香港國際影視博覽（FILMART）舉行盛大發佈會，梁家輝霸氣登場，與劉俊謙兩代「李文彬」首度同台，成為發佈會焦點。

梁家輝（左）和劉俊謙在《寒戰1994》化身兩代「李文彬」，昨首度同台。（安樂提供）

發布會上也曝光電影的空前陣容，及12大要角人物海報，四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂強勢坐鎮，聯同片中其他重量級影帝，締造香港影史上難得一見的10大影帝巔峰級演技陣容！

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前傳故事透過全新視角揭開「寒戰宇宙」的起源，進一步拓展整個系列的故事格局。帶領觀眾重返1994年的時代漩渦，香港回歸前夕，權力真空，掀起一場政、商、警、黑四方勢力劍拔弩張的權謀博弈，為寒戰揭開序幕！

劉俊謙在《寒戰1994》飾演的年輕版李文彬，在當時還是熱血富正義感的O記署任總警司。（安樂提供）

出品人江志強在發佈會上表示，《寒戰1994》並非單純回到過去的前傳，而是一次更深入的延伸：「對我們來說，續集是向前走，而這一部是向更深處走。我們希望帶觀眾看到整個寒戰故事的源頭，慢慢建立一個完整的『寒戰宇宙』。」他也指出，1994年正值香港歷史的關鍵時刻，各方勢力在權力交接的真空期重新佈局，正是引發日後《寒戰 1 & 2》連場風暴的真正起點。

導演梁樂民亦分享，早在構思第一集《寒戰》時，其實已經埋下1994年的線索。他表示，這部電影將帶觀眾回到那個看似平靜、實際卻波譎雲詭的年代，透過更宏大的敘事格局，呈現警隊內部、商界巨富與黑道之間錯綜複雜的權力拉鋸：「很多觀眾多年來都在分析《寒戰》系列的劇情與人物，《寒戰1994》會讓大家找到不少當年的伏筆與謎團，也會看到整個寒戰世界的真正原點。」

謝君豪（左起）、劉俊謙與王丹妮一同出席《寒戰1994》發布會。（安樂提供）

親臨發佈會的四位演員梁家輝、劉俊謙、謝君豪與王丹妮，分別在台上親自分享了此次演出的角色與挑戰，為電影中錯綜複雜的權力網絡提供更多線索。戲中兩代「李文彬」將於不同時空交錯出現，串連起整個權力版圖，讓觀眾見證這位傳奇警隊高層的性格蛻變與宿命交錯。

電影集結香港影壇超級重磅陣容，包括男神吳彥祖睽違6年重返香港影壇，飾演冷血且極具野心的警務處行動副處長蔡元祺（《寒戰II》張國柱角色年輕版）；劉俊謙飾演熱血富正義感的O記署任總警司李文彬（梁家輝角色年輕版）；兩位金馬影帝吳慷仁與謝君豪，化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子潘志昂及潘雋亨。

還有金像獎女演員王丹妮與廖子妤，分別飾演代表著黑道勢力的阮若蘭，以及潘氏家族核心成員潘怡心。此外，劇組更破天荒請來曾於影集《冰與火之歌：權力遊戲》飾演「小指頭」、並和導演克里斯多夫諾蘭合作過的艾登吉倫，以及英劇《唐頓莊園》的「伯爵」休邦尼維爾加盟，飾演左右大局的英方重臣。

艾登吉倫（左）及休邦尼維爾加盟《寒戰1994》，飾演左右大局的英方重臣。（安樂提供）

與此同時，《寒戰》系列三位靈魂人物亦將強勢歸位，包括周潤發飾演資深大律師簡奧偉、郭富城飾演警務處處長劉傑輝、梁家輝飾演前警務處副處長李文彬，聯同由古天樂飾演的新登場角色候任特首葉舜廷，四位影帝演出的巨頭角色，將出現在2017年的故事線之中，與1994年的暗戰形成關鍵連結。

《寒戰》系列靈魂人物郭富城（左起）、梁家輝以及周潤發也將於《寒戰1994》強勢歸位。（安樂提供）

古天樂在《寒戰1994》飾演新登場角色候任特首葉舜廷。（安樂提供）

除以上公佈的 12 位演員外，其他角色陣容將陸續曝光！電影陣容之浩大，絕對是近年香港電影鮮見的空前重量級鉅製！《寒戰1994》預計今年上映，將香港警匪鉅製的格局推向另一巔峰。

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