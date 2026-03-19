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（連線專訪）「幸好有萊恩葛斯林！」奧斯卡提名編劇曝《極限返航》改編最大挑戰

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕從火星求生到宇宙邊界，曾獲奧斯卡提名的編劇德魯戈達德，繼《絕地救援》後，再度改編科幻大師安迪威爾的另一部小說《極限返航》，打造一場融合高難度科學、幽默、友情與愛的極限宇宙冒險。對此他直言「幸好我們有萊恩葛斯林！毫不費力地把情感呈現在銀幕上，讓觀眾立刻理解角色經歷。」

萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，上演不可思議的星際冒險。（索尼影業提供）萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，上演不可思議的星際冒險。（索尼影業提供）

宇宙科幻不只是冷冰冰的太空冒險，《極限返航》顛覆想像，讓兩個來自銀河兩端截然不同的人（或生物），在一段精彩旅程中，透過科學、同理心與勇氣，一步步拯救彼此的星球，也完成各自的成長。男主角兼製片萊恩葛斯林化身格雷斯，將角色的內心世界與情感搬上銀幕，讓觀眾跟著他的思考與冒險，一起在極限中成長。

萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基上演動人友情。（翻攝自YouTube）萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基上演動人友情。（翻攝自YouTube）

編劇戈達德表示，他早已熟悉安迪威爾的文字風格：「我知道這部作品的魅力與挑戰，就是科學知識的樂趣、問題解決的精確性，以及角色在災難中以思考尋求生存的親密感。」他形容，《極限返航》是「關於兩個來自銀河兩端截然不同的人，透過科學、教導、同理心與關懷，共同努力拯救宇宙的故事。」

奧斯卡提名編劇德魯戈達德為《極限返航》接受本報專訪。（索尼影業提供）奧斯卡提名編劇德魯戈達德為《極限返航》接受本報專訪。（索尼影業提供）

在小說中，有很大部分故事發生在格雷斯的腦海中，讀者跟隨他的記憶片段，從昏迷後慢慢回溯，小說以內心獨白呈現發現過程，並一步步描述計算與推理。這種文字形式非常有效，但電影無法提供相同便利，因此戈達德直言挑戰就在於「如何把思考戲劇化」，以及「如何將問題解決轉化為行為」。

《極限返航》打造出驚人的視覺奇觀。（翻攝自YouTube）《極限返航》打造出驚人的視覺奇觀。（翻攝自YouTube）

戈達德分享：「答案在於專注於細節與過程，我們從《絕地救援》中學到，不必為觀眾簡化科學，觀眾反而喜歡複雜且具挑戰性的科學。」為了增加互動性，他還擴展了太空船操作系統「瑪麗」的角色，讓格雷斯有可以與其對話，互相碰撞、爭辯，「我們知道可以給太空船聲音，但必須小心掌握，不讓故事過度跳躍。希望它感覺就在當下。」

談到改編小說的最大挑戰，戈達德指出：「小說裡讀者在主角腦海裡經歷一切，而他在書的一半時間甚至不知道發生什麼事。」如何將這種未知與思考轉化為電影語言，成為整個創作過程的核心。「挑戰正是讓電影特別的原因，我們必須找到不依靠對話就能傳達情感的方法。」

萊恩葛斯林為《極限返航》帶來精采演出。（索尼影業提供）萊恩葛斯林為《極限返航》帶來精采演出。（索尼影業提供）

前半段電影中，萊恩的演出起到關鍵作用，「幸好我們有萊恩葛斯林，他能毫不費力地把情感呈現在銀幕上，觀眾立刻理解角色經歷。」戈達德還強調萊恩的多面能力：「喜劇、劇情、心碎、恐懼、喜悅，他都能演，這對編劇來說是最好的武器。」

書中人氣角色洛基的改編同樣是一大挑戰，戈達德回憶：「洛基無法表達情感，他用鯨魚的歌聲交流，甚至無法在我們的世界生存。」一度劇組討論是否改變設定，但最終保留挑戰，因為「正是這份困難，讓格雷斯努力去理解、同理完全不同的生命，成了電影的靈魂。」

奧斯卡提名編劇德魯戈達德完美改編《極限返航》。（索尼影業提供）奧斯卡提名編劇德魯戈達德完美改編《極限返航》。（索尼影業提供）

戈達德也談到電影的核心情感：「這是個成長與轉變的故事，格雷斯一開始逃避責任，但隨著時間和與洛基的連結，他學會犧牲與無私。我們想呈現這個過程。」至於電影類型，他坦言難以用單一標籤形容：「它是科幻、夥伴喜劇，也同時是劇情片。其中不乏緊張的動作戲份和視覺奇觀，觀眾可以看到友情、幽默、愛情與冒險交織的故事。」

《極限返航》的魅力在於多樣性，既有驚險科幻冒險，也有深刻情感與幽默橋段，讓每位觀眾都能找到共鳴，編劇戈達德再次將安迪威爾的文字魔力搬上銀幕，呈現熟悉又全新的科幻世界，成就一部傑出非凡的作品，也再度擄獲觀眾與讀者的心。該片已於全台上映，除一般2D版，還有IMAX、Dolby Cinema、Dolby Vision＋Atmos、SCREENX、4DX、ULTRA 4DX以及D-BOX等全版本同步登場。

重溫本報萊恩葛斯林專訪：

桑德拉惠勒專訪：

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