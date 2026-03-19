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娛樂 最新消息

TWICE攻蛋延伸夜經濟！餐酒館推TWICE限定調酒 持票根免費換Shot

迎接出道10週年的TWICE，將在3月20日至22日帶著世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》登上臺北大巨蛋，一連3天開唱。（Live Nation Taiwan提供）迎接出道10週年的TWICE，將在3月20日至22日帶著世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》登上臺北大巨蛋，一連3天開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕韓國人氣女團TWICE將於20日至22日在台北大巨蛋連唱3天，為了迎接廣大粉絲（ONCE）齊聚台北，北市觀光傳播局打造「ONCE CITY MAP」城市應援地圖，啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，參與挑戰就有機會獲得「台北—首爾來回機票」，同時為延伸夜經濟，推出ONCE專屬的台北酒吧應援計畫，邀請7間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。

北市府與主辦單位聯手打造官方應援活動，不僅推出TWICE專屬主題車廂，TWICE全體成員更首度為台北捷運錄製專屬進站閘門音，演唱會三天期間，粉絲只要在國父紀念館站刷卡進站時，將能聽到成員親自錄製的應援音效，來趟沉浸式朝聖之旅。

觀傳局指出，九首神曲打卡點位於西門町彩虹步道《What is Love?》、大稻埕五號碼頭《TT》、大安森林公園《I CAN’T STOP ME》、松山車站《FANCY》、市府市民廣場《Feel Special》、花博公園《Strategy》、貓空纜車《The Feels》、南港車站／南興公園《One Spark》以及新北投車站《THIS IS FOR》等，粉絲只需在任一打卡點拍攝舞蹈短影音並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。

同時為延伸夜經濟，推出ONCE專屬的台北酒吧應援計畫，邀請7間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。（北市觀傳局提供）同時為延伸夜經濟，推出ONCE專屬的台北酒吧應援計畫，邀請7間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。（北市觀傳局提供）

同時為延伸夜經濟，推出ONCE專屬的台北酒吧應援計畫，邀請7間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。（北市觀傳局提供）同時為延伸夜經濟，推出ONCE專屬的台北酒吧應援計畫，邀請7間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。（北市觀傳局提供）

觀傳局也表示，希望讓ONCE在演唱會後週末不只看表演，散場後臺北還幫大家準備了專屬續攤應援優惠，邀請7間主題餐酒館推出限定主題調酒，持演唱會票根或應援小物，還可以再換Shot，每間店限量100份。此外，演唱會活動期間，點選台北通或台北市政府官方Line的活動推播加入指定Line官方好友帳號後，輸入TWICE任一神曲，就能領取限量現金折抵券50元，可在北市超過50間合作餐酒館使用。

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

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