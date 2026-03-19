織織爆前任「視訊裸聊」揭渣男手法 拐她掏錢出國偷會合跑友

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網路插畫家「織織」與「賴賴」兩人過去愛情長跑17年，最終分手，2024年織織宣布懷孕喜訊，並同步嫁人生子，織織常在社群上與網友們互動，近期則爆料前任曾私下與她的朋友們視訊裸聊，還抖出對方的渣男手法。

人氣漫畫家織織（左）與賴賴（右）曾交往近17年。（翻攝自IG、臉書）

織織在IG限動上提到，在與前任分手前，對方突然提議要帶她去峇里島玩，當時想著不可能這麼貼心，轉頭就發現男方的「跑友兼白月光」發出該島的旅遊開團資訊，「以我對噁男的理解，是想要先拐我掏錢出國玩，另一邊跟跑友約在國外會合。然後假裝大家來個異國不期而遇，整趟旅程就可以名正言順，把我放一邊當空氣，他們兩人玩在一起，真是好險那時候已經醒了。」

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織織於社群上分享前任往事。（翻攝自IG）

織織也說，如果當下直接戳穿他，男方就會暴怒發脾氣，並等著女方跟他道歉懺悔，「各位渣男們免費PUA+三人行旅遊教學，學會了嗎？」嘲諷意味十足。而織織也在Threads分享過去面對前任多番出軌仍原諒他的心聲，是因為「想到我們過去10年一起奮鬥的種種日子」，不過後來前任不斷反覆地把他們的約定、跟她身為對象應得的尊重當垃圾踐踏，最後她也從這段感情中醒悟，原來自己喜歡的只是對方年輕時曾給她留下的美好餘韻。

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