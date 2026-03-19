自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「早算到朴娜勑翻車！」《天機》地宣道令突爆料 因這理由閉嘴

〔記者鍾志均／綜合報導〕參與占卜韓綜《天機試煉場》的「地宣道令」，近日在節目中驚爆女諧星暨主持人朴娜勑（박나래）相關爭議，直言「早就預測到了」，但選擇不說。

朴娜勑去年底被前經紀人毀滅式爆料，爆出職場霸凌、言語辱罵、人身攻擊，還扯出非法注射的「打針阿姨」、逼經紀人聽車震等眾多惡劣事件。

在另一檔YouTube節目中，地宣道令被問到，是否在拍攝《天機試煉場》前就知道朴娜勑會陷入「經紀人爭議」，他語出驚人表示：「我有預測到，但沒拍出來。」

地宣道令（左）早預測到女諧星朴娜勑捲入經紀人爭議。（翻攝自IG，合成圖）地宣道令（左）早預測到女諧星朴娜勑捲入經紀人爭議。（翻攝自IG，合成圖）

製作方也出面補充，節目其實早在去年就錄製完成，當時確實有相關內容，但因涉及主持人，擔心引發爭議，因此直接剪掉。

不過這番說法，卻也引來質疑聲浪。面對「事後諸葛」的質疑，地宣道令親自回應：「我最討厭那種事情發生後才說『我早就知道』的人。」但他話鋒一轉坦言：「其實我真的有預測到，包括朴娜勑、全炫茂。」

至於知道，為什麼不講？地宣道令苦笑表示：「違約金很大，真的很可怕。」透露自己當時70%是因為金錢壓力選擇沉默，另外30%則是考量節目尚未播出，不想影響其他人。

問到朴娜勑的未來，地宣道令給出一個關鍵評語：「現在像是人生一座大山。」認為這次風波將成為關鍵轉折，「能不能撐過去才是問題」，不過他也替朴娜勑緩頰：「她不是壞人，只是有點過頭，踩過了不該踩的線。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中