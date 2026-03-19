「早算到朴娜勑翻車！」《天機》地宣道令突爆料 因這理由閉嘴

〔記者鍾志均／綜合報導〕參與占卜韓綜《天機試煉場》的「地宣道令」，近日在節目中驚爆女諧星暨主持人朴娜勑（박나래）相關爭議，直言「早就預測到了」，但選擇不說。

朴娜勑去年底被前經紀人毀滅式爆料，爆出職場霸凌、言語辱罵、人身攻擊，還扯出非法注射的「打針阿姨」、逼經紀人聽車震等眾多惡劣事件。

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在另一檔YouTube節目中，地宣道令被問到，是否在拍攝《天機試煉場》前就知道朴娜勑會陷入「經紀人爭議」，他語出驚人表示：「我有預測到，但沒拍出來。」

地宣道令（左）早預測到女諧星朴娜勑捲入經紀人爭議。（翻攝自IG，合成圖）

製作方也出面補充，節目其實早在去年就錄製完成，當時確實有相關內容，但因涉及主持人，擔心引發爭議，因此直接剪掉。

不過這番說法，卻也引來質疑聲浪。面對「事後諸葛」的質疑，地宣道令親自回應：「我最討厭那種事情發生後才說『我早就知道』的人。」但他話鋒一轉坦言：「其實我真的有預測到，包括朴娜勑、全炫茂。」

至於知道，為什麼不講？地宣道令苦笑表示：「違約金很大，真的很可怕。」透露自己當時70%是因為金錢壓力選擇沉默，另外30%則是考量節目尚未播出，不想影響其他人。

問到朴娜勑的未來，地宣道令給出一個關鍵評語：「現在像是人生一座大山。」認為這次風波將成為關鍵轉折，「能不能撐過去才是問題」，不過他也替朴娜勑緩頰：「她不是壞人，只是有點過頭，踩過了不該踩的線。」

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