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娛樂 最新消息

前港姐吳文忻罹乳癌「遭騙光畢生積蓄」！拒收募款賣金飾 近況曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露癌症已惡化到第4期。不過她一直保持樂觀態度抗癌，近期她發文分享心聲，提到「陳Sir募款風波」引發熱議，透露過去兩年曾被騙走畢生積蓄，面對治療費用及開銷壓力，曾有人提議要幫她募款，但她也當場拒絕了。

吳文忻努力抗癌。（翻攝自IG）吳文忻努力抗癌。（翻攝自IG）

吳文忻提到有位資深媒體朋友去探望她，知道他過去被騙錢的事，為了幫助她，提議要募款，更相信籌到100、200萬是很容易的事，但她當下就婉拒了，她表示，從小到大不管遇到什麼事，都是自己處理負責，「向別人伸手要錢真的不是我的作風，而且我也覺得自己還沒到那個地步。」也提到之前曾把所有出嫁時的金飾以及玫瑰金勞力士、一些鑽石飾品，還有H開頭的名牌包都賣掉，「當你真正面對生死時，這些虛榮的東西其實一點都不重要。而且平常我本來就很隨性，穿著也很樸素，這些東西當初買來，也只是滿足一時的虛榮，實際上擺著的時間比使用的時間還多！」

吳文忻也強調，她從沒想過賣慘，現在公開也只是對私人募捐風波有感而發，「我只是想用自身的經歷，告訴現在陷入低谷或患病的人，請不要放棄，關關難過關關過，要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone! 祝願各位病患者加油，努力度過難關！」

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