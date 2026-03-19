被酸民包圍也要唱！拍謝少年台日合作擦最狂火花

〔記者鍾志均／台北報導〕台味搖滾衝出國界！曾拿下金曲、金音多項肯定的拍謝少年，這回和日本樂團PEDRO成員AYUNi D首度跨國合作，推出全新單曲《Outta My Way》，兩人的見面禮竟是超台的「木瓜牛奶面膜」，讓日方一打開瞬間愣住，笑翻全場。

拍謝少年鼓手宗翰（左起）、貝斯手薑薑、吉他手維尼。（海口味提供）

這場合作其實早有伏筆。過去AYUNi D曾在社群分享拍謝少年的音樂，讓團員驚喜不已；後來PEDRO來台演出時，拍謝少年更把專輯親自送到後台，沒想到演出當天真的被拿來當進場音樂，埋下這次夢幻合作的種子。

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新歌《Outta My Way》以台語與日語交錯創作，打造少見的「雙語搖滾衝擊波」。歌曲靈感來自現代人被社群聲浪包圍的壓力，不論是讚美還是酸言酸語，都像無形攻擊直球砸來。

PEDRO成員AYUNi D。（海口味提供）

不過最有趣的還是兩團的「初見面反差」。AYUNi D坦言，原本以為拍謝少年是那種「很兇的搖滾哥哥」，還偷偷緊張了一下，結果實際相處才發現吉他手維尼私下超害羞，錄音時卻專業又溫柔，直接大反轉；反觀拍謝少年則用台味伴手禮開場，文化交流第一秒就讓氣氛破冰。

《Outta My Way》單曲封面。（海口味提供）

這次合作不只音樂強強聯手，連視覺也很有來頭；單曲封面邀來入圍「手塚治虫文化賞」的漫畫家高妍操刀，把「網路惡意」化身成怪物，搭配海浪拍打岩岸的畫面，象徵在混亂聲音中依然站穩腳步、迎浪前行。

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