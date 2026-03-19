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娛樂 最新消息

春分木氣招火「4禁忌」別碰！12生肖「做對3件事」財氣貴人自動上門

春分木氣招火，是危機更是轉機，懂得根據個人流年生肖避開雷區，就能助攻2026運勢「好上加好」、「谷底翻身」。（菲菲老師提供）春分木氣招火，是危機更是轉機，懂得根據個人流年生肖避開雷區，就能助攻2026運勢「好上加好」、「谷底翻身」。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天（3/20）晚上10時45分42秒將迎來24節氣中的春分，命理專家示警，這天晝夜均分、陰陽平衡、木氣暢旺，是一年中能量最純粹、也是最容易受到波動的「敏感」時刻，遇上今年丙午雙火年，木生火，能為火年帶來積極能量，但若熾燒過烈，任何失衡行為或不當言行，都可能影響2026一整年的氣場，甚至燒掉財庫。

幸運命理專家菲菲老師提醒，春分是萬物生長的起點，殺生會切斷生機、爭執會破壞平衡、穢語會污染氣場，飲食方面則宜掌握「綠色入肝」原則，有助於平抑過旺的木氣。另外，她也針對12生肖五行生剋與流年運勢，提供相對應的禁忌＆開運對策，助攻2026運勢「好上加好」、「谷底翻身」。

【春分掌握4關鍵．2026順順順】

◎言語能量：一日不爭，百日無禍

春分這一天，可以給自己設定一個「不爭日」的練習。無論是在辦公室遇到意見不合，還是在家中面對家人的嘮叨，都可以刻意練習「先停3秒再回應」， 讓情緒的木氣沈澱下來。只要熬過了那3秒，原本到了嘴邊的爭辯之詞，往往就說不出口了，而一場可能的衝突也因此消弭於無形。

◎飲食平衡：疏肝理氣，以食為藥

春分當天，選擇一些疏肝理氣的食材，例如：多吃綠色蔬菜（芹菜、菠菜、青江菜），綠色入肝，有助於平抑過旺的木氣。或喝一杯菊花茶或薄荷茶，清熱降火，讓浮躁的心緒沈澱下來。

◎空間淨化：除舊布新，迎接清氣

不需要大動干戈地裝修，只需幾個小動作：打開窗戶通風，讓沈悶了一整個冬天的濁氣排出。或用鹽水擦拭地板或傢具，鹽在傳統中被視為具有淨化的作用；整理一個長期雜亂的抽屜或角落，當外在空間變得整齊有序，內在的能量流動也會跟著順暢起來。

◎心念守護：起心動念，皆是能量

春分這一天，盡量避免觀看暴力、驚悚或令人焦慮的影視作品或網路訊息，這些內容會擾亂心神，與天地間純淨的能量產生抵觸。取而代之的，可以聽一些舒緩的音樂、閱讀正面的文章，或是單純地曬曬太陽、散散步，讓自己的心念保持在一種溫和、開闊的狀態。

【春分禁忌vs.十二生肖開運指南】

➤鼠

1.注意言辭表達，過往的能言善道在此時容易轉變為尖銳的批評，尤其面對長輩或上級時，需多一分謹慎，少一分隨性，以免無心之語傷了和氣。

2.重要文件的簽署或重大決策的制定，應盡量避開。此時的判斷力容易受到乾擾，忽略關鍵細節，為日後埋下隱患。

3.避免長時間獨處或陷入沈思，陰性能量過盛容易引發負面情緒。不妨在午後陽光下散步，讓溫暖的光線照亮內心，驅散陰霾。

➤牛

1.氣場偏於激盪，容易對周遭人事感到不耐與煩躁。需警惕與同事、合作夥伴的互動，即便佔理也應以退為進，避免因一時意氣之爭結下難解的心結。

2.飲食上宜清淡，減少肉類攝取，油膩與葷腥會加重體內的燥熱之氣，不利於平復心緒，清淡的蔬食能幫助穩定內在能量。

3.傍晚時分應避免前往醫院探病或出入殯儀館等場所。傳統認為此類場合氣場較為混雜，容易與個人當日較為敏感的能量場造成干擾。

➤虎

1.事業布局宜靜不宜動，工作上切忌強出頭。無論是主動攬下難題，還是替人協調糾紛，都容易陷入吃力不討好的局面，甚至引火上身。

2.感情方面，單身者不宜在此半個月主動表白，成功的機率較低，反而可能破壞原有的和諧。已有伴侶者，應避免翻出過往的矛盾爭執，以免小題大做，傷了感情。

3.最適宜的活動莫過於靜坐、聽音樂或閱讀，讓身心沈靜下來，以靜制動，安然度過這能量波動期。

➤兔

1.人際方面，競爭意識會被放大，容易不自覺地與人較勁。應避免參與任何形式的比賽或帶有競爭性質的遊戲，以免破壞人際和諧。

2.投資理財方面，需格外謹慎。對於他人提供的「內部消息」或「賺錢捷徑」，要保持理性，切勿盲目跟風，否則容易陷入財務陷阱。

3.居家方面，忌雜物堵門。大門是氣口，若門內外堆放鞋子、雜物，好運進門第一關就被擋住。這段時間特別留意門口整潔，讓財氣、貴人氣順暢流入。

➤龍

1.職場決策方面，思緒較為紛雜，容易陷入反覆權衡、猶豫不決的困境。對於工作變動、合作簽約等重大事項，不宜在此半個月做出最終決定，不妨再觀察幾日。

2.與家人相處時，應避免過度關心演變為挑剔與嘮叨。出發點雖是善意，但在這半個月容易引發不必要的口角，破壞家庭溫馨的氛圍。

3.接下來兩天是週末，利用假日整理舊物，進行一場斷捨離。清理掉不再需要的物品，同時也是在清理內心的空間，為新的好運騰出位置。

➤蛇

1.財運波動較大，需警惕衝動性消費。尤其要避免購買昂貴的奢侈品或投入高風險的投資項目，否則很可能在事後感到後悔，形成破財之象。

2.人際交往中，應保持低調謙和。無論是財富、成就還是生活中的喜事，都不宜在此日炫耀或分享過多，以免招致他人的嫉妒，為自己帶來不必要的麻煩。

3.作息方面，最適合增添幸運能量的方式莫過於獨處。泡一杯花茶，靜靜沈澱身心。晚上切忌熬夜，過度消耗精力會影響一整年的氣場根基。

➤馬

1.人際方面，能量場相對穩定，但仍需拿捏分寸。對於他人的感情糾紛或家庭矛盾，切忌主動介入調解，否則很容易陷入兩面不討好的尷尬境地。

2.工作中應恪守本分，按規矩辦事。越級彙報或自作主張的行為，在這半個月容易引發上級的不滿，影響職場關係的穩定。

3.飲食方面需注意，避免食用過多生冷食物，以免損傷脾胃。傍晚時分，與家人共進一頓溫馨的晚餐，是增強福運、穩定氣場的最佳方式。

➤羊

1.情緒較為敏感易怒。在公共場所，如商場、街道上，應避免與陌生人發生不必要的爭執，退一步海闊天空。

2.工作方面切忌拖延。該完成的事務必須當日了結，一旦拖延，後續可能會引發連鎖問題，帶來更多麻煩。

3.在著裝上應避免大面積的紅色。紅色五行屬火，容易加劇體內本就旺盛的火氣，使情緒更加煩躁，不利於保持心平氣和。

➤猴

1.求財之心較為迫切，但反而容易因急躁而犯錯。應絕對避免參與賭博或任何投機性質的活動，十賭九輸，尤甚。

2.與朋友往來，切忌斤斤計較。在錢財或小事上吃點小虧，換來的是一份深厚的情誼和人情的積累，這遠比眼前利益更有價值。

3.若有駕車出行計劃，務必遵守交通規則，切忌超速、搶行。安全第一，平穩駕駛才能確保身心平安。

➤雞

1.自我意識格外強烈，容易聽不進他人的勸告。在做任何決定，尤其是家庭裝修、搬遷等大事時，務必多聽取家人的意見，避免一意孤行。

2.消費方面需警惕「面子消費」。為了虛榮心或一時衝動購買華而不實的物品，很快便會感到後悔，造成金錢浪費。

3.下午三點之後，應避免飲用濃茶或咖啡。這半個月精神本就容易亢奮，再攝入刺激性飲品，恐會影響夜間睡眠，導致作息紊亂。

➤狗

1.心念思慮較重，容易為尚未發生的事情擔憂。需警惕胡思亂想，自己嚇自己。事實上，許多事情並未想像中那般糟糕，保持樂觀心態很重要。

2.工作中應避免抱怨或散發負面情緒。個人的牢騷會在無形中影響整個團隊的氛圍，不利於同事間的和諧與協作。

3.最適宜從事的活動是「整理」。無論是雜亂的文檔，還是居家的環境，動手清理一番，讓周遭變得井然有序，心緒也會隨之安定下來。

➤豬

1.理財方面靈感豐富，思維活躍，但也容易脫離現實。對於投資新興產業或自己不熟悉的領域，需格外謹慎，風險遠比想像中更高。

2.與人溝通時，切忌心直口快。雖然是無心之言，但在這一天卻容易被他人過度解讀，產生誤會，影響人際關係。

3.晚上應避免觀看恐怖或刺激的影視作品，容易導致多夢或睡眠不安。睡前泡個熱水澡，有助於舒緩身心，安神助眠。

春分，晝夜平分，陰陽調和。無論屬於哪個生肖，最重要的莫過於保持心境平和，言行得體。順應天地之氣，好運自會相隨。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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（星座命理建議僅供參考）

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