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娛樂 歐美

威廉王子曬未曝光私藏舊照 母親節思念黛安娜惹淚

（左起）黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子於1995年拍攝的照片。（法新社）（左起）黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子於1995年拍攝的照片。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國的母親節固定在四旬期（Lent）的第四個星期日，也就是復活節前三個星期的星期日。今年英國的母親節落在3月15日，當天威廉王子也在社群平台分享了一張從未曝光的照片，畫面中是已故的黛安娜王妃與當時年僅2歲的威廉王子。

已故的黛安娜王妃（右）與當時年僅2歲的威廉王子在花田中的溫馨畫面曝光。（翻攝自IG）已故的黛安娜王妃（右）與當時年僅2歲的威廉王子在花田中的溫馨畫面曝光。（翻攝自IG）

母子倆身處一片花田之中，黛安娜王妃笑容甜美，畫面溫馨動人。威廉王子發文表示：「懷念我的母親，今天以及每一天。」這張拍攝於1984年的照片，是王室私人收藏，地點位於英格蘭格洛斯特郡的海格羅夫府（Highgrove House）。畫面中花團錦簇，黛安娜王妃望向鏡頭露出溫柔笑容，而年幼的威廉則專注盯著盛開的花朵。

英國威廉王子（右）與凱特王妃。（翻攝自IG）英國威廉王子（右）與凱特王妃。（翻攝自IG）

威廉王子在英國母親節這天懷念母親，也惦念所有在今日思念摯愛的人，最後寫下簡短卻深情的「母親節快樂。W」。

貼文一出便突破85萬人按讚，其中一名網友留言：「She is proud of you, William.（她為你感到驕傲，威廉）」，更獲得超過2100個讚。

黛安娜王妃於1997年8月底因車禍辭世，享年36歲，當時威廉15歲，弟弟哈利則是12歲。

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