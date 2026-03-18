陳百強35歲猝逝真相曝光 王晶親揭愛滋病傳言

香港一代巨星陳百強。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳百強被譽為「香港第一位偶像歌手」，卻在35歲時英年早逝，令無數歌迷惋惜，也被視為一代巨星。對於他的死因多年來眾說紛紜，外界揣測不斷。香港導演王晶近來再度談及此事，提到1985年曾有謠言指陳百強罹患愛滋病，這段時間對他打擊不小，之後逐漸出現依賴酒精與安眠藥的情況，最終可能因藥物與酒精混合而引發意外。

王晶回憶陳百強的個性，形容他斯文儒雅，作品多以旋律動聽、易於傳唱見長。他指出，陳百強的聲線與音域並非特別寬廣，因此歌曲較少走高音路線。他私下與陳百強私下接觸不算多，卻對其印象深刻，「他個性很溫柔，也喜歡打麻將，像張國榮也常和他一起打麻將。」

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談及當年許多天王級歌手心理較為脆弱的原因，王晶認為與成名過快有關。他表示，藝人突然獲得大量關注與崇拜，容易承受龐大壓力，「當所有人都覺得你很好時，反而會質疑自己，為何仍有些地方無法達到理想。」他也感嘆，過去娛樂圈環境相對封閉，藝人普遍缺乏心理支持與疏導。

至於陳百強離世原因，王晶認為主因並非感情問題，而是1992年的一場意外。他指出，當時陳百強疑似在飲酒後服用安眠藥，導致昏迷，最終因逐漸性腦衰竭離世。

王晶認為，悲劇可能與多重因素有關。其一是事業落差，1990年代初期「四大天王」崛起，使其聲勢逐漸下滑，從高峰回落帶來心理壓力；其二是對自我要求極高，他形容陳百強在錄音時會反覆確認每句演唱效果，公開場合也總是以最講究的造型示人，長期維持高標準，可能造成不少壓力。

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