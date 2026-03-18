母淚訴女兒想輕生 齊藤慎二開心宣布賣蛋糕還辦合照

深陷性侵案的日本諧星齊藤慎二竟宣布將繼續參加之後的活動。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二，涉嫌於2024年7月30日在外景巴士上性侵一名20多歲女網紅。昨（17）日二度開庭，受害者母親聲淚俱下形容女兒的痛苦與恐懼，並堅持拒絕和解，當庭要求判處齊藤慎二入獄服刑。沒想到，齊藤慎二今（18）日竟宣布將出席20日至22日的商業活動。

受害者母親描述女兒的受害過程時忍不住落淚，並表示齊藤慎二的行為讓女兒一度產生輕生念頭，還需接受身心科治療，然而噁心又痛苦的經歷卻一輩子揮之不去。當時齊藤慎二低頭聆聽證詞，氣氛相當沉重。

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日本搞笑團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二，涉嫌性侵，二審仍堅稱無罪。（翻攝自X）

被害人透過遠端方式作證時也表示：「真的感到很屈辱、噁心且害怕。明明有妻小，卻在工作中的外景車內強吻，我變得很害怕，覺得這個人是不是不正常。」

然而，在法庭上表現嚴肅的齊藤慎二卻被質疑毫無悔意。他今日宣布，20日至22日將親自參加在山梨縣甲府市販售年輪蛋糕的活動，還開心表示「會進行拍照、攝影等活動」，令大批網友傻眼。

齊藤慎二竟然在二審過後，仍宣布親自出席活動，還會進行拍攝。（翻攝自X）

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