BTS防彈少年團捲政治風暴 HYBE反擊：不願被抹紅

BTS防彈少年團即將在3月21日回歸。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體「BTS」防彈少年團回歸在即，預計在3月21日於光化門廣場盛大回歸，只是爭議不斷，現在又傳出為了搭配BTS回歸，各地都亮起紅色燈光，卻被質疑是在力挺首爾執政黨「國民力量」，再度掀起討論。

BTS防彈少年團回歸，全球矚目，首爾市也不敢怠慢。（達志影像）

根據《朝鮮日報》報導，此次首爾幾個知名地標為了配合防彈少年團的回歸，包括光化門廣場、樂天世界塔、南山首爾塔、首爾植物園等都亮起了紅色燈光，以配合此次回歸的主視覺「紅色」。不過卻引發部分網友不滿，質疑首爾市府「假宣傳之名，行政治之實」，因為防彈少年團的代表色明明是紫色，捨棄紫色不用，使用的卻是首爾市長吳世勳所屬的政黨「國民力量」代表色「紅色」。畢竟南韓地方選舉將近，時機敏感，不免被質疑是在為特定政黨宣傳，一名網友留言：「我不敢相信他們竟然不用紫色，紫色已經在全世界用了10多年，在選舉年突然把紫色換成紅色，非常有政治意味。」

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突然被染紅，防彈少年團所屬的HYBE緊急說明，指稱光化門廣場出現的紅色，是為了配合專輯ARIRANG》的主視覺，且首爾市政府也是依HYBE才使用紅色，希望大家不要政治化過度解讀了。

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