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小S街頭痛哭畫面曝光 艾莉絲：我懂這種痛

小S先前得金鐘獎時，想起大S激動落淚。（資料照，記者胡舜翔攝）小S先前得金鐘獎時，想起大S激動落淚。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣因姊姊「大S」徐熙媛過世悲傷不已，甚至暫別節目《小姐不熙娣》1年。近期復工的小S，今（18）日被週刊直擊收工後情緒潰堤、痛哭失聲，消息傳出引發演藝圈高度關注，也讓外界心疼她失去家人的悲痛。女星艾莉絲也發文表示，自己能理解小S的心情。

艾莉絲表示：「今天看到小S因為突然想念大S，而被偷拍到在街頭哭泣的新聞……」，並說自己非常能體會。她回憶，奶奶剛離世的前3年，常因突如其來的思緒、一個場景或一句話，就被拉回奶奶離開的那一天，當時完全走不出來。

女星艾莉絲得知小S因思念大S在街頭崩潰痛哭，感覺有共鳴。（翻攝自IG）女星艾莉絲得知小S因思念大S在街頭崩潰痛哭，感覺有共鳴。（翻攝自IG）

艾莉絲也分享：「直到有一天我終於明白，這些眼淚和思念，是我奶奶留給我最寶貴的人生禮物。」她表示，奶奶讓她體會到人生中無條件被愛的幸福，也感受到極度思念與失去摯親的哀傷。

最後她感嘆，這些喜與悲，是逝者曾真實來過這個世界、存在於某人生命中最美麗的證明。包括吳怡霈在內的多位星友也紛紛隔空送暖，希望小S能知道，仍有許多人深深愛著她。

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