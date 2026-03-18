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娛樂 最新消息

男團「神話」爆喜訊！李玟雨補辦婚禮 Rain缺席囍宴「原因閃炸」

李玟雨（左）與愛妻將舉辦婚禮，好友Rain缺席囍宴原因超甜。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）李玟雨（左）與愛妻將舉辦婚禮，好友Rain缺席囍宴原因超甜。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲南韓元祖男團神話成員李玟雨將於29日補辦婚禮，他近日在電台節目談及婚禮細節，除了曝光宴客規模與神話團友主持安排，也透露原本有邀請Rain出席卻遭到婉拒，沒想到缺席原因竟意外閃炸眾人，更在網路上引起討論。

李玟雨近日作客朴明洙的節目《朴明洙的Radio Show》時分享婚禮籌備過程，他透露為了在婚禮帥氣登場，近期積極控制飲食與運動，甚至被朋友笑說「臉瘦了一半」。談到神話成員得知他結婚的反應，李玟雨表示前進最替他開心，直說對方是團內最有情義的一位；Eric則在看到他傳孩子照片後，也回傳自己孩子的照片，並祝福「帶小孩會很有趣，也很幸福！」讓李玟雨感到相當溫暖。

李玟雨也透露，婚禮最用心準備的是停車與餐飲安排，他透露婚宴場地設有獨立停車塔，而餐點部分更由總主廚特別設計全新菜單，準備9道菜的套餐，自己試吃後相當滿意，直呼「真的非常好吃」。此外，好友哈哈與金鍾旼也會出席婚禮，神話團友前進與Andy則將擔任主持人，他笑說兩人一起主持很有意義，但也坦言「不知道他們會說什麼，有點緊張。」

婚禮歌手方面，李玟雨邀來與自己有深厚交情的後輩歌手Zion.T與「OST女王」Gummy演唱，不過他透露原本想邀請成始璄、Rain與李笛參與，但因行程未能配合不克出席。至於缺席原因，李玟雨還偷偷幫Rain放閃，遺憾地說「原本打算邀Rain參加，但當天剛好是他妻子（金泰希）生日，無法到場。」一席話意外閃炸眾人。

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