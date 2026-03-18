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娛樂 最新消息

李心潔、王禮霖坐鎮！《黑潮》壓力全丟給導演 池家慶苦笑快瘋掉

《黑潮》導演池家慶（左起）、監製李心潔、監製王禮霖今在香港國際影視展（FILMART）期間舉行電影全球首場記者發佈會。（甲上娛樂提供）《黑潮》導演池家慶（左起）、監製李心潔、監製王禮霖今在香港國際影視展（FILMART）期間舉行電影全球首場記者發佈會。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-香港連線報導〕由李心潔、王禮霖二度聯合監製，電影《黑潮》今天（18日）在香港舉行發布會並舉行線上聯訪，李心潔稱自己的公司叫「快快影視」，因此動作非常迅速，希望《黑潮》承接《富都青年》的好運，讓更多感動的故事被看見。

李心潔再次擔任監製，推出電影《黑潮》。（甲上娛樂提供）李心潔再次擔任監製，推出電影《黑潮》。（甲上娛樂提供）

《黑潮》由《富都青年》馬來西亞製作團隊集結，李心潔、王禮霖再度聯合監製、池家慶執導，王禮霖強調，兩人合作沒有壓力，畢竟已經有了默契，「無論是在爭論、討論，都是想把事情做到好，所以我們把壓力丟給導演！」池家慶笑說，只要李心潔、王禮霖默默出現在片場，就知道發生什麼事，他也坦言壓力大到快瘋掉。

《黑潮》監製王禮霖曾因執導《富都青年》助攻吳慷仁登上金馬影帝寶座。（甲上娛樂提供）《黑潮》監製王禮霖曾因執導《富都青年》助攻吳慷仁登上金馬影帝寶座。（甲上娛樂提供）

由於《富都青年》在台創下破億票房，甚至代表馬來西亞征戰奧斯卡，《黑潮》是繼《富都青年》之後的下一部作品，外界期待很高。李心潔表示，比起把預算提高、裝備提升，反而更希望花更多時間把劇本做到最好，用故事打動觀眾。

《黑潮》導演池家慶坦言壓力很大，大到快瘋掉。（甲上娛樂提供）《黑潮》導演池家慶坦言壓力很大，大到快瘋掉。（甲上娛樂提供）

回到《黑潮》本身，電影故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，此次找來陳澤耀飾演更生人「阿忠」，池家慶表示，當初在發想時，男主角就設定要由陳澤耀來演，而陳澤耀也沒有讓大家失望，暫時離開還在坐月子的老婆以及剛出生的女兒，真的搖身一變成了皮膚黝黑的在地漁夫，「他從一開始不會開船、撒網也不會，後來大家都以為是外勞（移工）。」

陳澤耀每天都學習開船，一個禮拜內皮膚就變成黑炭。李心潔也感動的說：「阿澤減重很多，他們都很拚，對於角色造型上的要求，完全沒有say no。」李心潔認為，陳澤耀在《富都青年》的表現有目共睹，「我覺得他還有更多可能性，這個角色對他來說是種挑戰，很內向又壓抑，跟《富都青年》是完全極端，《黑潮》需要更成熟的表現。」

李沐（左）、陳澤耀在《黑潮》中有突破性的演出。（甲上娛樂提供）李沐（左）、陳澤耀在《黑潮》中有突破性的演出。（甲上娛樂提供）

至於李沐，李心潔表示，從《誰是被害者》開始就注意李沐，「當時就想要跟她合作，剛好這個角色很適合她。」總結，李心潔認為，這兩個角色都需要深厚的表演功底，陳澤耀、李沐都在年輕演員中很具有深度，成果出來發現非常好，只是由於角色情緒太重，劇組事前都有為他們安排心靈諮商的課程，避免兩人心情受到嚴重影響。

李心潔也特別提出，李沐因為作品很多、曝光率很高，「比較頭痛的是，怎麼花時間把他們兩個在造型上做出比較大的改變，讓大家看電影時認不出來他們，並在大家在很短時間內，相信他是那個角色。」李心潔也語帶不捨的說，李沐本來就很白，要花時間曬黑成漁村人之外，長髮還要被漂白，搞到髮質壞掉，為了這個角色做了很多配合以及付出。池家慶也表示，照片出來之後，很多人都嚇到：「哪個是阿澤、哪個是李沐？」

《黑潮》的拍攝時間只有25天，池家慶分享，由於拍攝地點在漁村，需要拍退潮、漲潮，「3、4小時要拍攝完，都必須要搶拍，天氣是最大的挑戰。」池家慶稱，其實在開拍之前就知道拍攝天數很好，但身為表演指導的李心潔在彩排時，就已經針對情緒波動大、激情戲的部分做好準備，以萬無一失的狀態迎接不可控的天氣。《黑潮》預計於2026年下半年上映。

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