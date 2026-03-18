蜘蛛人突變了？！《蜘蛛人：重生日》首支預告曝光細節滿滿

《蜘蛛人：重生日》首支預告曝光。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德主演的第4部蜘蛛人個人電影《蜘蛛人：重生日》首支預告曝光！湯姆再次穿上戰衣，化身熟悉又親切的鄰家蜘蛛人，「制裁者」強柏恩瑟「浩克」馬克魯法洛也一同演出，還有飾演「MJ」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也都回歸，只是他們都忘了誰是「彼得帕克」。

「MJ」辛蒂亞以及「奈德」雅各布貝塔隆也回歸演出《蜘蛛人：重生日》。（翻攝自YouTube）

該片由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，同時也是湯姆繼2021年票房大片《蜘蛛人：無家日》後，首次以蜘蛛人身分重返大銀幕，象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。《無家日》全球票房突破19億美元，並將陶比麥奎爾與安德魯加菲爾德所飾演的索尼版本蜘蛛人引入漫威電影宇宙（MCU）。如今，《重生日》將重塑蜘蛛人的現狀，帶來一套全新亮眼的戰衣。

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在《無家日》的結尾，彼得帕克為了拯救紐約市與整個多重宇宙免於崩解，做出了巨大的犧牲，讓全世界的人忘記他的真實身份（該身份曾在《蜘蛛人：離家日》結尾被神秘客揭露）。在失去一切並為梅嬸的離世哀痛之際，彼得穿上更貼近漫畫設定的紅藍戰衣，再次踏上拯救世界的旅程，新預告中也可看到他身體似乎發生突變，因此求助於已變回人類型態的布魯斯班納（浩克）。

「浩克」馬克魯法洛在《蜘蛛人：重生日》已人類型態現身。（翻攝自YouTube）

先前湯姆曾在「拍攝第一天」幕後短片中帶領粉絲一窺開拍首日的情景，他提到：「今天是第一天，也是我第四次拍《蜘蛛人》的第一天，有趣的是，這次穿上戰衣，感覺有些不同。而且這也是第一次在開拍首日就有粉絲到場，能與他們分享這一刻真的很興奮。」《蜘蛛人：重生日》7月29日全球同步上映。

《蜘蛛人：重生日》首支預告：

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