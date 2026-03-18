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娛樂 最新消息

金士傑驚爆被嚇到屁滾尿流「像在地獄門口站著」 張孝全笑曝差點演成殺手

金士傑出席台片《深度安靜》首映會。（資料照，記者潘少棠攝）金士傑出席台片《深度安靜》首映會。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《深度安靜》今（18）日舉辦首映會，監製瞿友寧、導演沈可尚與張孝全、林依晨、金士傑、丁寧等主演齊聚亮相。片中張孝全與金士傑有一場令人不寒而慄的對手戲，他笑說自己一度演得太像「殺手」，金士傑更直呼被嚇得屁滾尿流，「我就像在地獄門口站著，太可怕了！」

張孝全先前忙於拍戲，這次終於合體宣傳。他提到繼金馬獎後再度與大家見面，直呼「很開心啊，回憶起拍攝的點滴」。他也分享，有一次演出過於浮躁，「可能我太急躁了，結果可尚導演突然說大家先安靜十秒，然後開始讀秒，第一次這樣我有點生氣了！」

導演沈可尚則表示，很享受這次的拍攝過程，「每一天都沒有覺得在工作，好像跟著演員一起進入一個關心的世界，過程像在畫畫。」談到「讀秒」，他笑說並沒有真的每次都數，而且長短不一，「我可能趁空檔醞釀、逃避，等待靈光出現。」張孝全聽後也補充，「說感到生氣好像有點過了」，當場被丁寧吐嘈「那就是生氣啊！」

該片也是張孝全第四度與林依晨合作，兩人首度飾演夫妻，坦言彼此「不預設」的默契，反而激盪出許多意想不到的火花。相較於「被嚇到」，張孝全形容更像是一種驚喜，「感覺像是我沒見過的她，出乎預料的表演讓當下的一切真實的發生」。

林依晨在片中是「情緒風暴」的核心，多場重頭戲展現強烈爆發力。其中一場情緒失控、用頭撞向床架的戲碼尤為震撼。她透露，當下感受到角色內心有股「無處抒發的動能」，因此選擇用這樣的方式宣洩情緒。

這段近乎即興的演出，也一度嚇壞導演沈可尚。他坦言當下看到時，一方面覺得「這也太棒了吧」，但同時也心疼林依晨、擔心她受傷，「一喊卡就趕緊查看她的額頭。」林依晨則笑說：「反而是我覺得力度還不夠！」

至於與金士傑合作，張孝全形容對方對角色的掌握極為清晰、透徹，「每個眼神、動作、細節都在傳遞情緒」。片中他與觀眾一樣，始終無法確知金士傑飾演的角色過去究竟對女兒林依晨做過什麼。在一場崩潰戲中，他一度「放棄當好人」，差點演成殺手，沒想到導演提醒過程「還是要有禮貌」，讓他一度不知如何拿捏。

金士傑則回憶，當下真的被張孝全嚇得屁滾尿流，「我這樣形容真的不是笑話，因為不知道下一秒鐘的世界要怎麼了，嚇壞了、嚇慌了，失智的我，在一路開向荒山野地，察覺到他失控了，我像在地獄門口站著，太可怕太可怕了，感覺他跟平常不一樣。」

他形容，雖然外表看來仍是那個「可靠、Nice的張孝全」，但那種動物本能，即使角色略為失智也能感受到，「不由分說，是有點可怕的，感覺黑暗撲面而來，用動物的思考在想，這兩個人的狀態太嚇人了吧，把我都蒙過去了，真的血脈噴張！」更直言自己當下幾乎站不住腳，「我一輩子不會忘記那一段路！」

一旁的丁寧聽著金士傑分享，竟當場感動落淚。被問原因時直說「我真的覺得好幸福，可以在這裡聽到這麼棒的演員分享，好像都可以看到畫面」。金士傑也補充，殺青酒時聽說張孝全後來拍攝一場開車戲，甚至換氣到肋骨痛，「說感到安慰覺得好像有點缺德，但我知道那場戲他也受苦了！」《深度安靜》將於本週五（20日）在台上映。

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