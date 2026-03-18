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娛樂 最新消息

林依晨腦部動刀「離死亡好近」 今現身曝現況「被孩子磨練成女戰士」

林依晨再度提及2009年因勞累被診斷出腦下垂體囊腫、緊急手術的經歷。（資料照，記者潘少棠攝）林依晨再度提及2009年因勞累被診斷出腦下垂體囊腫、緊急手術的經歷。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《深度安靜》今舉行首映會，女主角林依晨近日再度提及2009年因勞累被診斷出腦下垂體囊腫、緊急手術的經歷，形容過程宛如「人生跑馬燈」。她今表示，目前都有定期回診，並笑說「我都被孩子磨練成女戰士了！」至於手術是否留下疤痕？則未多談。

林依晨在節目上回憶，當年正值全力衝事業的階段，幾乎所有精力通通放在學業和事業上，卻忽略了自身感受，最後健康亮起紅燈，身體出現浮腫的症狀。之後接受手術，摘除腦下垂體的一個囊腫，手術過程就感覺血液流到了嘴巴，但是在恢復室才感到害怕，「當時滿嘴血腥味，我才發現自己的離死亡好像很近。」

她說當時人生跑馬燈、情緒也變得脆弱，因此開始學會了去調整工作的強度與頻率，努力和生活之間尋求更好的平衡。

另一方面，楊銘威與方志友的今爆出婚變傳聞，楊銘威好友張孝全出席《深度安靜》首映被問到此事，先是一臉疑惑表示「欸什麼事？欸我不知道欸」，在媒體說明後則低調回應對方並未向他訴苦或分享，並強調「今天就專心宣傳電影！」

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