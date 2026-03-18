ONE OK ROCK演唱會電影登台！震撼還原7萬人日產那一夜

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式海報。（秀泰娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK將在4月25日、26日攻上臺北大巨蛋，其演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式宣布將於4月22日在全台上映，並同步推出ULTRA 4DX、4DX、SCREENX三大特殊版本，帶領觀眾重返日產體育場的那一夜，置身7萬人沸騰的現場核心，感受前所未有的沉浸式觀影體驗。

ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）



ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）

自2007年正式出道以來，ONE OK ROCK從征戰小型音樂祭與Live House舞台，一路挺進巨蛋與體育場等級場館，以音樂不斷拓展全球版圖。樂團活躍足跡橫跨美洲、歐洲與亞洲各大指標舞台，主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya之間無可取代的默契與熱情，也讓他們累積了遍及世界的龐大樂迷。

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ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）

2025年展開的全新世界巡迴《DETOX》，象徵ONE OK ROCK回歸最純粹的搖滾本能，演出席捲歐美與日本各大城市，去年橫跨日本七場巨蛋與體育場級場館，今年則將於4月25日及26日首度登上臺北大巨蛋，在這座指標性場館打造《DETOX》重返亞洲的搖滾盛會。電影上映與實體演唱會的雙重夾擊，將在4月掀起全台ONE OK ROCK搖滾狂潮。

電影《完整收錄ONE OK ROCK征服日本日產體育場的巔峰演出，不僅是「DETOX JAPAN TOUR 2025」的壓軸高潮，更是整段巡演中最具象徵意義的關鍵里程碑。從音樂張力、舞台規模到情感渲染全面進化，那一夜的每個瞬間，都是ONE OK ROCK成軍20年來不斷突破與蛻變的集大成之作，如今透過電影形式永久定格，讓全球樂迷得以再次沉浸其中，親歷這場無可取代的歷史性時刻。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日在全台上映。（秀泰娛樂提供）

為了還原演唱會的壓倒性規模，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》特別推出SCREENX、ULTRA 4DX、4DX三種特殊版本，將觀影體驗全面升級。主唱Taka穿透人心的歌聲劃破夜空，樂器演奏的爆發力層層堆疊，搭配SCREENX延展三面環景銀幕，將日產體育場的宏偉視野完整鋪展於觀眾眼前；4DX版本則結合震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，讓低音在胸口震動、燈光熱度撲面而來；ULTRA 4DX更進一步融合SCREENX的環景視野與4DX的動態體感效果，打造全方位包覆的極致沉浸體驗，讓觀眾彷彿置身人群中央，與7萬名觀眾齊聲吶喊，感受被現場能量全面吞沒的震撼瞬間；電影將在4月22日上映。

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