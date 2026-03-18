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娛樂 最新消息

ONE OK ROCK演唱會電影登台！震撼還原7萬人日產那一夜

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式海報。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式海報。（秀泰娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK將在4月25日、26日攻上臺北大巨蛋，其演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式宣布將於4月22日在全台上映，並同步推出ULTRA 4DX、4DX、SCREENX三大特殊版本，帶領觀眾重返日產體育場的那一夜，置身7萬人沸騰的現場核心，感受前所未有的沉浸式觀影體驗。

ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）

自2007年正式出道以來，ONE OK ROCK從征戰小型音樂祭與Live House舞台，一路挺進巨蛋與體育場等級場館，以音樂不斷拓展全球版圖。樂團活躍足跡橫跨美洲、歐洲與亞洲各大指標舞台，主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya之間無可取代的默契與熱情，也讓他們累積了遍及世界的龐大樂迷。

ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）

2025年展開的全新世界巡迴《DETOX》，象徵ONE OK ROCK回歸最純粹的搖滾本能，演出席捲歐美與日本各大城市，去年橫跨日本七場巨蛋與體育場級場館，今年則將於4月25日及26日首度登上臺北大巨蛋，在這座指標性場館打造《DETOX》重返亞洲的搖滾盛會。電影上映與實體演唱會的雙重夾擊，將在4月掀起全台ONE OK ROCK搖滾狂潮。

電影《完整收錄ONE OK ROCK征服日本日產體育場的巔峰演出，不僅是「DETOX JAPAN TOUR 2025」的壓軸高潮，更是整段巡演中最具象徵意義的關鍵里程碑。從音樂張力、舞台規模到情感渲染全面進化，那一夜的每個瞬間，都是ONE OK ROCK成軍20年來不斷突破與蛻變的集大成之作，如今透過電影形式永久定格，讓全球樂迷得以再次沉浸其中，親歷這場無可取代的歷史性時刻。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日在全台上映。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日在全台上映。（秀泰娛樂提供）

為了還原演唱會的壓倒性規模，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》特別推出SCREENX、ULTRA 4DX、4DX三種特殊版本，將觀影體驗全面升級。主唱Taka穿透人心的歌聲劃破夜空，樂器演奏的爆發力層層堆疊，搭配SCREENX延展三面環景銀幕，將日產體育場的宏偉視野完整鋪展於觀眾眼前；4DX版本則結合震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，讓低音在胸口震動、燈光熱度撲面而來；ULTRA 4DX更進一步融合SCREENX的環景視野與4DX的動態體感效果，打造全方位包覆的極致沉浸體驗，讓觀眾彷彿置身人群中央，與7萬名觀眾齊聲吶喊，感受被現場能量全面吞沒的震撼瞬間；電影將在4月22日上映。

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